”Lähiyrtit hyvä esimerkki tulevaisuuden urbaanista ruoasta”: Herbie tuo ilmastoturvallisen lähiruoan Helsinkiin – ”Vain vartti keskustaan!”

Ilmastonmuutos luo ruoantuotannolle suuria haasteita koko maailmassa. Ruoka pitäisi tuottaa samaan aikaan ilmastoystävällisesti eli mahdollisimman vähin päästöin, mahdollisimman vähän vettä kuluttaen ja mieluiten mahdollisimman lähellä kuluttajia sekä päästöjen että ruoan laadun vuoksi. Erityisen tärkeää on ilmastoturvallisuus, eli ruoantuotannon varmuus säistä riippumatta.

”Halusimme yhdistää ilmastonmuutoksesta kumpuavat tarpeet parhaaseen mahdolliseen makuun. Tässä olemme Konalassa onnistuneet. Esimerkiksi vettä säästyy peräti 90 %! Vertikaaliviljely, optimoitu valoteknologia ja suljettu kierto tuottavat intensiivisimmät maut ekologisesti ja ilmastoystävällisesti. Ja ihan läheltä. Toimitamme lähiyrttejämme vain alle puolen tunnin ajomatkan päähän Konalasta, meiltä on vain vartti keskustaan! Yrtit tuo kauppaan tietysti sähköauto”, listaa Johan Malmgren, Herbie-brändillä lähiyrttejä kasvattavan Aurinkosalaatti Oy:n toimitusjohtaja.

Konalan lähiyrttikasvattamo on vanhaan teollisuuskiinteistöön rakennettu upouusi 650 neliön vertikaaliviljelylaitos, joka tähtää yli miljoonan yrtin ja salaatin vuosituotantoon. Markkinaosuudessa Herbie tähtää heti viiteen prosenttiin, mikä on Suomessa paljon. Suomalaisen vertikaaliviljelyn pioneeri ja edelläkävijä Robert Jordas pitää Herbietä merkittävänä avauksena.

”Herbie todistaa, että ison mittakaavan lähiruoka Helsingissä toimii. Tämä on suuri askel ja Suomessa vielä ainutlaatuista. Lähiyrtit ovat hyvä esimerkki tulevaisuuden urbaanista ruoasta. Vertikaaliviljely säästää maapinta-alaa ja yhtä aikaa sekä kestää että säästää ilmastoa. Tämä on paras tapa kasvattaa kaupungeissa ruokaa ilmastoystävällisesti ja ilmastoturvallisesti, eli sää ei satoa kaada. Vertikaaliviljely tuo pellon sisään: moneen kerrokseen ja riskittä. Juuri tällaisen tuotannon merkittävää lisääntymistä on toivonut esimerkiksi Luonnonvarakeskus”, tiivistää Jordas.

Kysyntä ylittää pian kapasiteetin – kasvua luvassa

Herbie on toki vielä startup-vaiheessa, mutta Konalan lähiyrttikasvattamossa ei ole jätetty mitään sattuman varaan. Asialla on ollut Suomen johtava käytännön asiantuntija, eli Jordas itse.

”Tuotantolinjan teknologia on viimeisen päälle viritetty. On ollut aivan ratkaisevaa, että olemme saaneet Robbe Jordaksen asiantuntemuksen johtorooliin sekä suunnittelussa että rakentamisessa. Tutkimme samalla koko ajan mahdollisuuksia uusien lähiyrttikasvattamoiden rakentamiseen etenkin pääkaupunkiseudulle. Uskomme, että Konalan lähiyrttien kysyntä hyvin pian ylittää tuotantokapasiteetin, joten tarvetta tulee olemaan”, visioi Malmgren Herbien näkymiä.

Jordas on optimoinut lähiyrttikasvattamon koko teknologian. Vertikaaliviljelyn pioneeri toivoo, että Herbiestä tulee osaltaan pioneeri urbaanille lähiruoalle ilmastonmuutoksen koettelemassa maailmassa, jossa lähes miljardi ihmistä kärsii nälästä. Helppoa onnistuminen ei silti ole.

”Esimerkiksi kasvatuskourujen liikkumisen ja valaistuksen optimointi on vaativaa. Nimenomaan tällainen ilmastoystävällinen, uutta teknologiaa hyödyntävä ja lähiruoalle optimoitu liiketoimintamalli tarjoaa silti toivoa ruoantuotannon muutoksesta, urbaanien ratkaisujen osalta ollaan sekä Suomessa että maailmalla vasta alkumetreillä. Mahdollisuuksia on valtavasti ja Herbiestä tulee toivottavasti myönteinen ennakkotapaus niiden hyödyntämisessä”, analysoi Jordas.

