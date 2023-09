SuPer nostaa järjestöllistä valmiuttaan

Korjaus tiedotteen liitteeseen: SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle sopimusratkaisu – ratkaisulla parannetaan merkittävästi koulutetun hoitohenkilöstön palkkausta 13.6.2023 10:51:51 EEST | Tiedote

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOSTES) neuvottelutulos on hyväksytty SuPerin ja muiden neuvotteluosapuolien hallinnoissa. Palkankorotusvaikutus valtaosalle koulutetusta hoitohenkilöstöstä, esimerkiksi lähihoitajista, on yhteenlaskettuna 14,2 prosenttia ja kumulatiivisesti laskettuna 14,7 prosenttia. Ratkaisu sisältää yleis- ja taulukkokorotusten lisäksi muun muassa 470 euron kertaerän kaikille ja parannuksia työoloihin. Sopimuskauden kesto on 1.5.2023 -31.12.2025.