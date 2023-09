SDP:n Razmyar, Mäkynen ja Gebhard: Hallituksen on aika kohdata opiskelijat silmästä silmään

- Opiskelijat osoittavat mieltään, koska ovat aidosti huolissaan omasta toimeentulostaan. Opintorahan indeksijäädytykset ja asumistukileikkaukset ovat viemässä opiskelijoiden jo valmiiksi pienistä tuloista yli 100 euroa kuussa, mikä pakottaa heidät ottamaan yhä enemmän lainaa epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Olisi kohtuullista, että hallituksen edustajilta löytyisi rohkeutta mennä paikan päälle perustelemaan nämä leikkaukset ja kuuntelemaan, mitä opiskelijoilla on sanottavanaan, Razmyar toteaa.

- Opiskelijat ovat valmiita odottamaan niin kauan, että heitä on kuultu. Pääministerin tulisi nyt ottaa mallia tasavallan presidentistä ja käydä keskustelemassa opiskelijoiden kanssa. Matkaa Senaatintorin yli on noin 120 metriä – pääministeri ehtii hyvin paikalle vaikkapa lounastauollaan, jos vain tahtoo, Mäkynen jatkaa.

Eilisellä eduskunnan kyselytunnilla hallituksen edustajat väittivät, että hallituksen päätös nostaa opintolainan valtiontakausta 200 eurolla tarkoittaisi opiskelijoiden taloudellisen tilanteen parantumista. Väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa, Razmyar, Mäkynen ja Gebhard huomauttavat.

- Hallitus ei aio nostaa opintolainahyvityksen enimmäismäärää, joten opiskelijoiden taloudellinen tilanne ei parane vaan valmistumisen jälkeen heillä on entistä suurempi velkataakka maksettavanaan. Samalla hallitus on helpottamassa määräaikaisten työsuhteiden solmimista, mikä tietää enemmän pätkätöitä uraansa aloittaville. Tämä kasvattaa vastavalmistuneiden riskiä joutua työttömäksi ja vaikeuttaa lainojen takaisinmaksua. On kestämätöntä antaa ymmärtää, että nämä päätökset tehtäisiin nuorten parasta ajatellen, Gebhard lataa.

Razmyar, Mäkynen ja Gebhard haluavatkin ilmaista huolensa siitä, että opiskelijat ja vastavalmistuneet ovat joutumassa valtiontalouden tasapainotuksen maksajiksi.

- Hallitus on huolissaan velasta ja erityisesti koroista, mutta kehottaa samalla opiskelijoita elämään velaksi korkeiden korkojen aikana. Tarkoitus on vahvistaa valtiontaloutta, mutta tosiasiassa opiskelijoiden toimeentulon heikentäminen lisää tarvetta työskennellä opintojen ohessa ja hidastaa valmistumista. Samalla lisätään opiskelijoiden uupumusta jo ennen työelämään siirtymistä, vaikka nuorten aikuisten uupumus on jo nyt merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Kyse on jälleen kerran lyhytnäköisistä leikkauksista, jotka tulevat kahta kalliimmiksi myöhemmin, kolmikko tuomitsee.