Pikkuhuuhkajat nimetty lokakuun EM-karsintaotteluihin

Alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2002 ja myöhemmin syntyneet) jatkaa EM-karsintaurakkaansa Turun Veritas Stadionilla perjantaina 13. lokakuuta kello 18:00 Albaniaa vastaan ja tiistaina 17. lokakuuta kello 18:00 Stadionul Municipalilla Sibiussa Romaniaa vastaan.

Pikkuhuuhkajien EM-karsinnat avattiin syyskuussa pelatulla kotiottelulla Sveitsiä vastaan. Otso Liimatta siirsi Suomen johtoon jo muutaman pelin jälkeen, mutta vieraat käänsivät ottelun edukseen toisen puoliajan aikana. Näin ottelusta jäi käteen niukka 1–2-tappio.

Lokakuun otteluihin nimetty Suomen joukkue on pääosin samanlainen kuin syyskuussa, mutta muutamia muutoksia on tehty. Aiemmin tänä vuonna Pikkuhuuhkajissa vastuuta kantaneet Topi Keskinen, Robin Tihi ja Leo Walta joutuivat olemaan syyskuun peleistä sivussa loukkaantumisten tähden, mutta nyt he ovat palanneet terveiden kirjoihin ja joukkueeseen. Ensimmäistä kertaa joukkueen mukaan on tulossa puolustaja Rony Jansson.

– Jansson on pelannut seurajoukkueessaan Kalmarissa muutamia Allsvenskan-pelejä. Hän on nuorempaa ikäluokkaa ja saa pelata vielä seuraavissakin karsinnoissa. Tiedämme kyllä hänen vahvuutensa pallollisessa pelaamisessa, ja on mielenkiintoista nähdä, missä Ronyn osalta mennään tällä hetkellä. Odotan innolla tutustumista häneen, kertoo päävalmentaja Mika Lehkosuo.

Naatan Skyttä ja Miika Koskela ovat joukkueesta sivussa loukkaantumisten vuoksi. Lisäksi syyskuun joukkueessa mukana olleet Juho Talvitie ja Roni Hudd lähtevät lokakuussa EM-karsintaturnausta pelaavan alle 19-vuotiaiden maajoukkueen mukaan. Lehkosuo kertoo tehneensä päätöksen yhdessä U19-päävalmentaja Peter Lundbergin kanssa.

– U19-maajoukkueessa Talvitiellä ja Huddilla on lähtökohtaisesti isompi pelillinen rooli, joten tämä ratkaisu hyödyttää kaikkia osapuolia, Lehkosuo kertoo.

Media-akkreditointi Albania-otteluun on nyt avoinna. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluun keskiviikkon 11.10. mennessä.

Albanian ja Romanian lisäksi Suomen EM-karsintalohkossa pelaavat Armenia, Montenegro sekä Sveitsi. Yhdeksän lohkovoittajan lisäksi kolme parasta lohkokakkosta saa suoran paikan EM-kisoihin, kun muut lohkokakkoset puolestaan pelaavat kaksiosaiset jatkokarsinnat kolmesta viimeisestä lopputurnauspaikasta. EM-karsintojen kaikki lohkot löytyvät täältä.

Kuva: Tiina Pirilä / SPL

Suomen joukkue (aiemmat seurat Suomessa):

Lucas Bergström (mv), Chelsea FC (TPS, Pargas IF)

Elmo Henriksson (mv), IFK Mariehamn (HJK, KyIF)

Lasse Schulz (mv), Viborg FF (FC Honka, HJK, KäPa, HyPS)

Tomas Galvez, Manchester City

Rony Jansson, Kalmar FF (HJK, GrIFK)

Jere Kallinen, AC Oulu (OLS)

Topi Keskinen, HJK (MP, SavU)

Ville Koski, FC Honka (TuPS, PKKU)

Otso Liimatta, FC Famalicão (AC Oulu, OLS, Tervarit)

Adam Marhiev, FK Rīgas Futbola Skola (HJK, FF Jaro)

Kai Meriluoto, FKS Stal Mielec (HJK, Ilves, KyIF)

Tony Miettinen, KuPS (AC Oulu, SiPS)

Eetu Mömmö, Fimleikafélag Hafnarfjarðar (Ilves, TPV)

Jussi Niska, FC Inter (RoPS, FC Santa Claus)

Niklas Pyyhtiä, Ternana Calcio (FC Honka, TPS, TuNL)

Agon Sadiku, IK Start (FC Honka, HJK, HJS)

Henri Salomaa, U.S. Lecce (HJK)

Casper Terho, Royale Union Saint-Gilloise (HJK, MPS, Valtti, PK-35, FC Kontu)

Robin Tihi, Al Ahli SC

Santeri Väänänen, Rosenborg BK (HJK, PPV)

Kalle Wallius, IK Start (HJK, HPS)

Leo Walta, Mjällby AIF (HJK)

Miska Ylitolva, KTP (HJK, RoPS, FC Santa Claus, Tervarit)

Pikkuhuuhkajat syksyn ottelut (Suomen aikaa):

Pe 13.10.2023 18:00 Suomi – Albania, Turku *

Ti 17.10.2023 18:00 Romania - Suomi, Sibiu *

To 16.11.2023 17:00 Ruotsi - Suomi, Borås

Ti 21.11.2023 18:00 Suomi – Armenia, Turku *

* EM-karsintaottelu

Lisätietoja:

Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja

+358504757758

niko.tykkylainen@palloliitto.fi