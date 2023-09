S-Pankki Kiinteistöjen hallinnoimaan salkkuun uusi toimistokiinteistö Helsingin Pasilassa

YIT ja Fennia ovat allekirjoittaneet sopimuksen Helsingin Länsi-Pasilassa sijaitsevan Maistraatinportin toimistotalon myynnistä. Toimistokiinteistö ostetaan kiinteistösijoitussalkkuun, jota hallinnoi S-Pankki Kiinteistöt Oy. Ostajana kaupassa toimii Fennian kiinteistösalkkuun kuuluva sijoitusyhtiö.

Maistraatinportti on rakennusyhtiö YIT:n omaperusteinen peruskorjauskohde, jossa on noin 12 400 neliömetriä monimuotoista toimistotilaa palveluineen. Osapuolet ovat sopineet, ettei kaupan arvoa tai sen ehtoja julkisteta.

Korjausurakan rakennusvaiheen hiilijalanjäljen arvioidaan olevan noin 75 prosenttia pienempi verrattuna vastaavaan uudiskohteeseen. Hankkeelle haetaan LEED Gold -tason sertifikaattia.

”Nyt hankittu toimistokiinteistö sopii hyvin hallinnoimamme kiinteistösalkun strategiaan ja täydentää hyvin Fennian toimistosalkkua. Pasilassa sijaitsee yksi Suomen vahvimmista toimistokeskittymistä. Kiinteistö sijaitsee aivan kauppakeskus Mall of Triplan vieressä ja on helposti saavutettavissa eri kulkuvälineillä”, kiinteistösijoitusjohtaja Harri Oravainen S-Pankki Kiinteistöistä kommentoi.

S-Pankki Kiinteistöt Oy hallinnoi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian kiinteistösijoitussalkkuja Fennian sijoitusorganisaation tukena. Sijoitussalkut sisältävät suoria kiinteistösijoituksia, osaomisteisia yhteissijoituskiinteistöjä sekä epäsuoria kiinteistörahastosijoituksia. Juridisena neuvonantajana ostoprosessissa toimi Asianajotoimisto Aleksandra Oy.

S-Pankki on yksi Suomen merkittävimmistä kiinteistövarainhoitajista. S-Pankki Rahastoyhtiö Oy hallinnoi 30.6.2023 yhdeksää kiinteistösijoitusrahastoa, jotka sijoittavat varansa eri kiinteistöluokkiin, kuten asuntoihin, metsään, peltoihin, toimitiloihin ja tontteihin. Vuoden toisen neljänneksen lopussa rahastot omistivat yhteensä yli 2 900 asuntoa, 60 toimitilakiinteistöä, noin 561 00 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa, yli 33 000 hehtaaria metsää ja peltoa sekä 191 asunto- ja toimitilatonttia. Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy tuottaa hallinnointi- sekä kiinteistöjohtamispalveluita viidelle yhteissijoitukselle sekä kahdelle kiinteistösijoitussalkulle. Yhteensä hallinnoitavaa kiinteistövarallisuutta on noin 2,1 miljardia euroa. Osuudenomistajia kiinteistörahastoilla on yli 39 000.