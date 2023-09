Nuoret toivat iloa ikäihmisille ja apua seniorikeskuksen arkeen

Uusi toimintamalli toi iloa ja apua

Job’d seniori toteutettiin kesällä 2023 yhteistyössä Helsingin nuorisopalveluiden, Kivelän seniorikeskuksen ja WorkPilots Oy:n kanssa. Pilotin kautta nuoret saivat työmahdollisuuksia ja seniorikeskuksen asukkaat saivat seuraa. Nuoret viettivät asukkaiden kanssa aikaa ja auttoivat esimerkiksi kesäkahvilakäynneissä, hemmottelussa, lehden lukemisessa, ulkoilussa sekä pelasivat pelejä.

Nuoret työskentelivät pilotissa ikäihmisen ja henkilökunnan apuna 176 tuntia, 56 työvuoroa. Tärkeää työkokemusta ikäihmisten kanssa työskentelystä sai 13 nuorta.

WorkPilots teki pilottia varten palveluunsa erillisen Job’d Seniori alustan. Toimintamallissa testattiin myös verkkokoulutusta osana perehdytystä. Mukaan päästäkseen nuorten tuli suorittaa lyhyt verkkokoulutus, jossa opastettiin esimerkiksi muistisairaan kohtaamista ja ikäihmisten kanssa työskentelyä.

Kivelän seniorikeskus sai opastuksen Job’d seniorialustan käyttöön ja avasi työtehtävät, kun tarvetta nuorille apukäsille oli tiedossa. Nuoret työskentelivät avustajina kesäkahvilassa seniorikeskuksen sisäpihalla, osallistuivat retkille, auttoivat hemmottelupäivissä ja tapahtumien järjestämisessä. Seniorikeskuksen osastonhoitajilta saatiin kuulla myös yksittäisten asukkaiden tarpeita ja esimerkiksi shakin pelaamista rakastavalle herralle löytyi pelikaveri nuoresta.

Sukupolvien ja kulttuurien kohtaamisia

Seniorikeskuksen henkilökunnalla oli mahdollisuus tilata nuori apuun esimerkiksi ikäihmisten seuraksi, lehden lukuun tai vaikka pelikaveriksi. Siitä kuka Kivelän shakkipelit aina voitti, on monta eri näkemystä, mutta varmaa on, että muuten erittäin vähän muiden kanssa tekemisissä oleva asiakas sai hyvän vastuksen ja seuraa nuoresta pelikaverista. ”Kyllä se ihan mukavaa, vaikka ei hääviä, kun minä voitin aina” iäkkäämpi shakin pelaaja toteaa. Tosin nuorikin muisteli voittaneensa jonkun kerran.

Erityisesti nuorelle jäivät mieleen keskustelut shakkipelin lomassa sekä tapahtumissa. ”He yleensä kertoivat mitä he tekivät nuorena ja kyselivät minulta, aionko mennä varusmieheksi. Aluksi olin vähän peloissani kun itsellä oli ennakkoluuloja, että onko vanhukset ehkä kärttyisiä ja nähnyt minun väristä ihmistä ja miten he minuun suhtautuvat. He olivatkin niin mukavia ja tykkäsin puhua kaikesta ja aika syvällisiäkin heidän kanssaan”.

Paikalla ollut seniorikeskuksen henkilökunta havaitsi, kuinka asukas silmin nähden piristyi joka pelikerta. Ilman pelikaveria hän istui paljon yksin käytävällä rullailemassa pyörätuolillaan edes takaisin. Pilotin aikana nähtiinkin kiireetöntä ja välitöntä kohtaamista eri sukupolvien välillä sekä asukkaille myös ihania keskusteluja nuorten kanssa.

Nuoret kulttuurisen vanhustyön mahdollistajana

Kivelän seniorikeskuksen kulttuuriohjaajat Anna Tsokkinen ja Roosa Isokääntä kokivat pilotin erittäin onnistuneeksi. Tarpeen mukaan apukäsiksi saadut nuoret mahdollistivat tapahtumien järjestämisen sekä useamman ikäihmisen osallistumisen tapahtumiin ja kesäkahvilaan. ”Tapahtumat ovat tärkeitä myös asukkaiden omaisille. Ne mahdollistavat ajan viettämisen yhdessä”, kertoo Anna Tsokkinen. ”On tärkeää, että omaiset ja ikäihmiset pääsevät tapahtumissa luomaan muistoja yhdessä. Eräs asukkaan omainen kuvasi tuntevansa kuin olisi päässyt treffeille puolison kanssa” hän jatkaa.

Nuoret eivät koskaan korvaa ammattilaisia vaan ovat apuna ja lisänä helpottamassa heidän työtään. Nuorten työpanos Kivelän pilotissa vapauttikin ammattilaisia heidän päätyöhönsä. ”Esimerkiksi kesän tapahtumissa olisi järjestelyapuun pitänyt pyytää talon ammattilaisia, mutta nyt kulttuuriohjaajan saadessa apukäsiksi tarvittavan määrän nuoria saivat ammattilaiset kuten fysioterapeutit, sosiaaliohjaajat, hoitajat keskittyä työhönsä. Tämän tyyppistä helpotusta ammattilaisten arkeen tällä pyritäänkin tuomaan. Nuoret ovat apuna sellaisissa ikäihmisille sekä henkilökunnalle lisäarvoa tuottavissa tehtävissä mihin ei koulutusta tai kokemusta vaadita. Tavoitteenahan totta kai on, että asukkaiden mieliala kohenee ja hoitajien kuormitus laskee”, toteaa Job’d toimintamalista vastaava suunnittelija Sami Komppula, Helsingin kaupungin Nuorisopalveluista.

Helpotusta seniorikeskuksen arkeen toiminta tuo myös asukkaiden elämänlaadun paranemisen kautta. Kun useammat pääsevät osallistumaan kesäkahvilaan tai retkille, saavat shakkikaverin tai juttuseuraa vaikuttaa se asukkaiden tyytyväisyyteen ja tätä kautta myös ammattilaisten työhön. Asukkailla on usein toiveita pelikaverista, lehden lukemisesta tai muista inhimillisistä heille tärkeistä asioista, joihin ei seniorikeskuksen henkilökunta pysty aina vastaamaan sillä aika hoitotyön lisäksi on tosi rajallinen.

”Kun tehtävät ja tehtävänanto oli selkeä, nuoret hoitivat tehtävät kunnialla ja heistä oli suuri apu” kertoo Anna Tsokkinen. ”Kaiken kaikkiaan jäi hyvät tunnelmat kesän pilotista ja toivotaan että toiminta jatkuu ja yleistyy. Kivelän seniorikeskuksen kulttuuriselle vanhustyölle on tästä ollut suuri hyöty ja se on lisännyt elämänlaatua ja iloa”, hän toteaa.

Nuorille tärkeää työkokemusta - potentiaalisia työntekijöitä alalle

Ensimmäisten työkokemusten saaminen on usein haastavaa. Job’d toiminnassa nuoret saavat lyhyt kestoisissa töissä ensimmäisiä työkokemuksia, uutta osaamista ja työelämätaitoja, verkostoja sekä palkkaa. Nämä helpottavat jatkotyöllistymisestä samalla ehkäisten nuorten syrjäytymistä. Yhteiskunnallisesti tärkeä muita auttava työ tuo työlle merkitystä lisäten myös nuoren työmotivaatiota.

Lähes jokaiselle Kivelän pilotissa mukana olleelle nuorelle tämä oli ensimmäinen kokemus työstä vanhustenhoidossa. Nuoret saivat arvokasta työkokemusta, joka helpottaa jatkossa työelämään pääsyä haki sitten mille alalle tahansa. Pilotin tavoitteena oli tarjota nuorille kokemusta sote-alan töistä ja tutustuttaa tulevaisuuden potentiaalisia työntekijöitä alaan. Nuoret kertoivatkin oppineensa mm. muistisairaan kohtaamisesta, liikkumisessa avustamisesta sekä ylipäätään seniorikeskuksen työtehtävistä. Vaikka uravalintoja ei varsinaisesti tämän kokemuksen pohjalta tehtykään olivat kaikki mukana olleet halukkaita tekemään jatkossa ainakin kesätöitä tai keikkatöitä ikäihmisten parissa.

Eija Kiviranta WorkPilotsista kertoo olevansa surullinen ja huolissaan ikäihmisten yksinäisyydestä. ”On kehitettävä juuri tällaisia elämänlaatua ja iloa tuovia ratkaisuja, joiden avulla hoiva-ammattilaiset voivat keskittyä tärkeimpään ja saada apua kipeästi työkokemuksia kaipaavista nuorista”.

”Jokainen työkokemus on nuorelle arvokas. WorkPilotsin tavoitteena on kehittää malleja työelämän uudistamiseen ja erilaisten työkokemusten mahdollistamiseen – missiomme onkin mahdollistaa polkuja kohti itselleen sopivaa työtä. Tämä oli meille todella tärkeä kokeilu ja sellainen innovaatio, jonka toivomme laajentuvan koko Suomeen ja olevan jo itsestäänselvyys silloin kun ehkä joskus itsekin siellä palvelutalossa asustan”, naurahtaa Eija Kiviranta.