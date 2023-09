Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 3.10. kokouksen ennakkotiedote

Pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2024–2026

Lautakunta käsittelee ehdotusta Helsingin pelastustoimen palvelutasopäätökseksi vuosille 2024–2026. Palvelutasopäätöksessä kuvataan pelastustoimen palvelujen taso, laajuus, keskeiset sisällöt sekä käytettävät voimavarat.



Palvelutasopäätöksessä huomioidaan toimintaympäristön arvioinnin perusteella tunnistetut merkittävät riskit ja uhat, joihin pelastustoimen tulee varautua. Se sisältää myös kehittämissuunnitelman, jossa kuvataan palvelujen kehittämis- ja muutostarpeet.



Palvelutasopäätöksen laatimisesta on säädetty laissa pelastustoimen järjestämisestä (613/2021). Sisäministeriön asetuksella (1225/2022) on säädetty tarkemmin palvelutasopäätöksen sisällöstä, rakenteestaja seurannasta sekä aluehallintoviraston tekemästä palvelutasopäätöksen arvioinnista.



Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta tekee esityksen Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksestä kaupunginhallitukselle. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen palvelutasopäätöksestä tehdään kooste ja se julkaistaan pelastustoimen verkkosivuilla.



Lisätietoa: johtava tutkija Kari Paasonen, p. 09 310 30025, kari.paasonen@hel.fi

Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuutta tuetaan osallisuussuunnitelmalla

Osallisuus on keskeinen terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistävä tekijä. Asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan. Tämä edistämiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialle on tehty osallisuussuunnitelma vuosille 2023–2025.

Toimialan osallisuussuunnitelma ja sen toimenpiteet on tehty kaupunkiyhteisten osallisuuden painopisteiden pohjalta. Vuosien 2023–2025 painopisteet ovat kaupunkilaisten osallisuuskokemuksen, työntekijöiden osallisuusosaamisen ja -ymmärryksen ja kaupunkilaisten moniäänisyyden vahvistaminen.

Osallisuuden edistäminen on osa kaikkien kaupungin työntekijöiden työtä ja se kuuluu kaikille. Kaupunkilaisten moniäänisyyden huomioiminen on kaupungin tapa toimia.

Vahvistamme asukkaiden ja asiakkaiden osallisuutta muun muassa kehittämällä asiakaspalautteen keräämisen toimintamallia ja osallisuudesta viestimistä. Varmistamme palveluissa, että asiakkailla on mahdollisuus osallistua palvelujen kehittämiseen ja vahvistamme kokemusasiantuntijatoimintaa ja asiakasraateja.

Kokoamme verkkosivuillemme tietoa osallisuuden toteutumisesta. Lisäksi julkaisemme verkkosivuilla kolmen kuukauden välein palautekatsauksen, johon kootaan ajankohtaiset asiakaspalautteet ja asiakaskokemuksen ilmiöt.

Lautakunnat vahvistavat toimialojen osallisuussuunnitelmat ja raportoivat sen toteutumisesta yhdessä kaupunkistrategian toteutumisen kanssa.



