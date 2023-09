Ammattiliitto Jyty: Metsäkeskuksen rahoituksesta ja henkilöstöstä ei saa leikata

Metsäkeskus on ilmoittanut mahdollisiksi säästötoimiksi irtisanomisten ja osa-aikaistamisten lisäksi myös lomautukset, luontaisen poistuman ja työsuhteen ehtojen muuttamisen.

– Metsäkeskukseen kohdistuu hallituksen hyväksymässä talousarvioesityksessä miljoonien eurojen säästötavoitteet. Ammattiliitto Jyty pitää säästötoimista Metsäkeskukselle aiheutuvia leikkauksia vastuuttomina, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.

– Metsäkeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen vaatii riittävästi asiantuntevaa henkilöstöä. Metsäkeskuksella on keskeinen rooli Suomen metsäelinkeinojen edistämisessä ja puunhuollon turvaamisessa. Sen rahoituksesta ja henkilöstöresursseista leikkaamalla sahataan kirjaimellisesti omaa oksaa, sanoo Metsäkeskuksen työehtosopimuksesta neuvotteleva Jytyn työmarkkina-asiantuntija Päivi Salin.

Metsäkeskuksen tehtävänä on mm. käsitellä metsänkäyttöilmoitukset ja myöntää rahoitus nuoren metsän hoitotöihin ja tieinvestointeihin.

– Rahoitus on turvattava senkin takia, että Metsäkeskuksella on 400 000 euron lisätarve uuden Metka-lain käsittelyyn tarvittavan Sampo-tietojärjestelmän kehittämiseen. Metsäkeskuksella on tällä hetkellä myös 2–3 kuukauden edestä Kemera-hakemuksia jonossa henkilöstövajauksen takia, Salin huomauttaa.

