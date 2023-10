Iloa ja jännitystä syyslomalle – Karmivan karnevaalin paikalliset esiintyjät ja Dollmare-uutuus tarjoavat elämyksiä kaikenikäisille

Karmiva karnevaali avaa Särkänniemen portit perjantaista 6.10. alkaen. Tapahtumaa vietetään kolmen viikon aikana 6.–8.10. ja 12.–21.10.2023.

”Karmiva karnevaali on vakiinnuttanut paikkansa pirkanmaalaisena syysloman ykköskohteena, ja vuosien saatossa päivien määrää on lisätty niin paljon kuin on pystytty”, kertoo Särkänniemen kehitysjohtaja Ville Aarresuo.

Karmivassa karnevaalissa huvipuistoalue on täynnä iloisen karmivaa ohjelmaa, josta suurin osa sopii koko perheelle. Karnevaaliparaatit, TipTop Walkersin sirkusesiintyjät, Lunddancen ja ShowDem Dancingin tanssiesitykset, Fire Ladyn tulishow sekä Tampere Burlesquen burleskiesitykset viihdyttävät eri puolilla huvipuistoa. Lisäksi Särkänniemen omat näyttelijät viihdyttävät ja paikoin kauhistuttavat Kärsänniemessä, Circus Hysterian ja Zombie Zonen alueilla sekä uudessa Dollmare-kauhukohteessa.

”Ohjelma on suunniteltu niin, että pienetkin lapset voivat nauttia siitä heille suunnatuilla alueilla ilman, että he kohtaavat itselleen sopimatonta sisältöä. Kärsänniemessä esimerkiksi lapsia viihdyttää immersiivinen teatteriesityksen ja leikkihetken yhdistävä teos Savu, Sumu ja rapiseva metsä”, Ville Aarresuo kertoo.

”Suositusikärajat on merkitty selkeästi alueelta toiselle siirryttäessä. Myös yli 15-vuotiaille suunnatut kauhualueet ovat rauhallisempia ensimmäisinä aukiolotunteina.”

Teatterilliset kohteet on ohjannut Veera Herranen.

Dollmare vie nukkepainajaiseen

Tapahtuman uusi, yli 15-vuotiaille suunnattu lisämaksullinen kauhukohde Dollmare – painajaisten nukkeleikki kutsuu vierailijansa painajaisten nukkeleikkiin. Dollmare on läpikäveltävä elämys, joka on rakennettu Tornadon lastausalueelle. Kohteen lippujen hinnat ovat alkaen 6,90 €.

”Dollmare jatkaa viimevuotisen Nukkekoti-kohteen nukketeemalla mutta on kohteena täysin uudistunut. Suosittelemme kohdetta vain yli 15-vuotiaille, mutta aikuisen kanssa vierailu on mahdollista 12 vuotta täyttäneelle”, Aarresuo kertoo.

Karmivan karnevaalin liput ovat saatavilla alk.21,90 €. Karmivaan karnevaaliin pääsee myös kesän 2024 Kausikortilla, joka on nyt saatavilla alk. 159 euron hintaan. Kausikortti oikeuttaa sisäänpääsyyn Särkänniemeen kaikkina aukiolopäivinä 21.9.2024 asti, eli myös Karmivan karnevaalin ja muun huvipuistokauden ulkopuolella sillä pääsee aina Akvaarioon ja Näsinneulaan sekä marras-joulukuussa Koiramäen jouluun.

Karmivan karnevaalin liput

Sisäänpääsy 21,90 €

Karnevaaliranneke (sisältää huvilaitteet) verkkokaupasta alk. 30 € (norm. 41 €)

Alle 3-vuotiaat huvittelevat veloituksetta.