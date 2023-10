Lapsetkin lukevat: kuusi uutuuskirjavinkkiä ala- ja yläkouluikäisille

Medialla on valtava vaikutus sillä, ostetaanko ja luetaanko lapsille kirjoja. Lukuloma kannustaa lapsia ja nuoria lukemaan. Suosittelemme kuutta uutuskirjaa.



J. J. Arcanjon Unohdettu labyrintti ja Mikki Lishin Lumottu puu ovat molemmat alakouluikäisille suunnattuja päätähuimaavia seikkailukirjoja. Leena Valmun Serius on eloisa tietokirja ihmisruumiin ilmastonmuutoksesta eli kuumeesta.



Leigh Bardugon Hämärän valtakunta kuuluu huippusuosittuun Grishaversumi-sarjaan. Olivie Blaken Atlas – Valitut taas on valtava Tiktok-hitti.