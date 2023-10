Vaasa sai Vuoden vanhusteko -palkinnon

Helppari-toiminta ja vanhustyön avustajatoiminta on innovatiivista, uudenlaista monialaista toimintaa, jota tuotetaan palkkaamalla pitkäaikaistyöttömiä tai muuten tuetun työllistämisen tarpeessa olevia henkilöitä avustamaan vanhuksia senioritalossa ja vanhusten omissa kodeissa. Palvelussa työtön kuntoutuu kohti työelämää ja vanhukset saavat arkeensa apua muun muassa lääkäri- ja muissa arjen asiointiin liittyvissä toimissa sekä kodin askareissa.

Tärkeintä on vanhusten kanssa vietetty aika; keskustelua, lukemista, pelailua tai vain olla saatavilla. Lähtökohtana on asiakkaan oma toive, mitä hän haluaisi tehdä. Usein käynti on ikääntyneelle viikon kohokohta.

- Palvelumme on vanhuksille maksutonta. Palkattavilta ei vaadita koulutusta, koska emme tee varsinaista hoitotyötä. Edellytämme ainoastaan arjen perustaitoja, hyvää käytöstä ja tärkeimpänä kykyä kohdata vanhukset arvokkaasti. Palkkaamme usein iäkkäämpiä työttömiä, jolloin mahdollistamme heille itselleen arvokkaan päätöksen työelämälle ennen eläköitymistä, Vaasan kaupungin työllistämisvastaava Helena Nurmikoski kertoo.

Palvelua tuottamaan palkataan vuosittain noin sata pitkäaikaistyötöntä. Toiminta perustuu Vaasan kaupungin työllistämispalveluiden ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välillä tehtyyn sopimukseen.

Palkinto tukee vanhustyön kehittämistä ja arvostusta

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen hakevat vuosittain ehdokkaita Vuoden vanhusteko -palkinnon saajaksi. Palkinto myönnetään yhteisölle tai hankkeelle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimintamallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista ja nostanut esille iäkkäiden ihmisten oman äänen ja kokemukset.

Palkinto myönnetään hakemusten perusteella ja palkittavan vanhusteon valitsee Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton arviointiraati. Sen avulla halutaan tukea vanhustyön menetelmien kehittämistä ja nostaa vanhustyön arvostusta.

Vuoden vanhusteko -palkinto jaettiin valtakunnallisessa Vanhustenpäivän pääjuhlassa Iisalmessa 1.10. Palkinto jaettiin nyt kuudennentoista kerran, ja sen suuruus on 5 000 euroa.

- Olemme erittäin otettuja saamastamme huomionosoituksesta. On suuri onni tehdä työtä, jota rakastaa, toteaa Vaasan kaupungin palveluesimies Maarit Raukko.

Lisätietoja Helppari-toiminnasta ja vanhustyön avustajatoiminnasta: https://www.vaasa.fi/koulutus-ja-tyo/tyomahdollisuudet/vaasan-kaupungin-avoimet-tyopaikat/tyollistamispalvelut/