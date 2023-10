Volker von Boninin retrospektiivinen valokuvanäyttely vie katseen eilisen Helsinkiin

Katse Helsinkiin on nostalginen valokuvanäyttely saksalaissyntyisen valokuvaaja Volker von Boninin Helsinki-kuvista, joista osa on monelle tuttuja. Henkilönä hän on jäänyt kuitenkin tuntemattomaksi. Näyttely ja sen yhteydessä julkaistava kirja kertovat nyt myös hänen elämäntarinansa.

Lapsia kiipeilytelineellä Tervasaaressa, 1969. Kuva: Volker von Bonin / Helsingin kaupunginmuseo

Volker von Bonin (1924–2006) oli humanistinen valokuvaaja, jonka kuvissa korostuvat helsinkiläisen arjen hetket ja kaupunkimiljöö. Filmille tallentui paitsi maisemia ja rakennuksia myös helsinkiläiselämää, ihmisiä ja ilmiöitä. Näyttelyyn on koottu yli sata valokuvaa 1950–80-luvuilta. Niissä von Bonin tarkkailee Helsinkiä – katsoo sitä läheltä, mutta kuitenkin ulkopuolisin silmin. Hän on onnistunut tallentamaan persoonallisella tavalla hyvin ainutlaatuisia hetkiä. Kuvien avulla pääsee aistimaan pihalla leikkivien lasten tunnelmia, rakennustyöntekijöiden arkea, avantouimareiden nautintoa, bussia odottavien ilmeitä tai kirkon portailla istuvia rasvalettejä. Volker von Boninin elämäntarina on monivaiheinen. Hän kävi Helsingin Saksalaista koulua, mutta asettui pysyvästi Suomeen vasta 1950-luvulla saatuaan paikan valokuvaajana painotalo Tilgmann Oy:llä. Töiden ohessa hän tallensi Helsinkiä ja sen ihmisiä. Muutaman vuosikymmenen aikana von Boninin käsissä syntyi tuhansia valokuvia ja parikymmentä valokuvakirjaa Suomesta ja sen pääkaupungista. Perheen kertoman mukaan hän koki Suomessa tiettyä ulkopuolisuuden tunnetta sekä kulttuurisesti että kielellisesti ja eli kahden kulttuurin välissä. Näyttelyn on tuottanut kaupunginmuseon kuvakokoelmien intendentti Tuomas Myrén ja näyttelysuunnittelusta vastaa Osmo Leppälä. Näyttelyn avautumisen yhteydessä 6. lokakuuta Helsingin kaupunginmuseo ja Kustannusosakeyhtiö Parvs julkaisevat yhteistyössä Volker von Boninin valokuvia sisältävän elämäkerran, jonka on kirjoittanut valokuvahistorioitsija Yki Hytönen. Kirja on ostettavissa Hakasalmen huvilan museokaupasta, kaupunginmuseosta ja Ratikkamuseosta sekä kirjakaupoista. "Von Boninin valokuvat esittävät ihmiset myötäeläen ja samalla pienen etäisyyden päästä. Tästä syntyy hieno yhdistelmä, jossa Helsinki ja sen ihmiset ovat yhtä aikaa läsnä. Kuvissa on samaan aikaan toteavuutta, lempeyttä ja usein myös huumoria. Sodan ja sen seuraukset kokenut von Bonin löysi humanistisen valokuvauksen kautta ilmaisuväylän ja hänen tulkintansa tuotti myönteisesti maailmaa tarkastelevia valokuvia", Hytönen kertoo. Katse Helsinkiin - Volker von Boninin valokuvia -näyttely muuttuu tanssiksi ja ääneksi 23. marraskuuta klo 17–22. Tanssija-koreografit Tiia Hämäläinen ja Jaakko Simola sekä äänitaiteilija Marika Hyvärinen ovat luoneet esityksen Hakasalmen huvilaan osana 6 museon elämyskierrosta. Mukana tapahtumassa ovat Designmuseo, HAM, Hakasalmen huvila, Helsingin kaupunginmuseo, Helsingin Taidehalli ja Suomen valokuvataiteen museon K1-galleria. Tapahtuman ajan museoihin ja esityksiin on vapaa pääsy. Haastattelu- ja kuvauspyynnöt:

viestintäasiantuntija Milla Visuri

puh. 040 124 5161, milla.visuri@hel.fi



Katse Helsinkiin – Volker von Boninin valokuvia

6.10.2023–25.8.2024

Hakasalmen huvila

Mannerheimintie 13b Avoinna: ti klo 11–19, ke–su klo 11–17, ma suljettu

Pääsymaksu 14/10 €, alle 18-vuotiaille ja Museokortilla vapaa pääsy.

Hakasalmen huvilan ilmaispäivä joka kuukauden viimeinen perjantai klo 11–17.

Näyttelyn yleisöopastukset pidetään suomeksi ja ruotsiksi.

Katso kaikki tapahtumat Huomaathan, että Mannerheimintien peruskorjaus tuo muutoksia Hakasalmen huvilan saapumisreitteihin ja liikennejärjestelyihin. Hakasalmen huvilaan voi kulkea Töölönlahdenkatua pitkin Musiikkitalon ja Oodin puolelta. Lähin julkisen liikenteen pysäkki on Lasipalatsi, Kamppi tai Rautatieasema. Raitiolinjat 4 ja 10 sekä bussilinjat 63, 212, 213 ja 400 siirtyvät kulkemaan Runeberginkadun kautta. Kansallismuseon pysäkki on pois käytöstä. Työt aiheuttavat muutoksia myös kevyenliikenteen väylille. Kiertotiet opastetaan kadulla.

