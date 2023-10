Sanna Matikainen OSAO Haukiputaan yksikönjohtajan viransijaiseksi

Viransijaisuus kestää 31.5.2024 saakka. Viransijaisuutta haki 11 henkilöä, joista viisi haastateltiin.

Sanna Matikainen on innoissaan alkavasta yksikönjohtajan viransijaisuudestaan.

“Aloitan työt erittäin hyvillä fiiliksillä. Olen odottavin mielin ja innostunut siitä, mitä uusi tehtävä pitää sisällään”, Sanna Matikainen kertoo.

Sanna Matikainen on työskennellyt monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä sekä OSAOn Yhtymäpalveluissa että Kontinkankaan ja Kempeleen-Limingan yksikössä. Vankka ammatillisen koulutuksen tuntemus ja palava halu pedagogiseen kehittämiseen innosti Sanna Matikaisen hakemaan yksikönjohtajan viransijaisuutta.

“Yksikönjohtaja vastaa yksikön pedagogisesta johtamisesta ja kehittämisestä, ja OSAOn toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Haluan olla mukana pohtimassa ja kehittämässä pedagogisia ratkaisuja siihen, että jokaiselle opiskelijalle olisi mahdollisuus oppia juuri heille sopivalla tavalla. Koen, että minulla on tähän annettavaa monipuolisen ja pitkän työkokemukseni kautta.”

OSAO Haukiputaan yksikön oppilaitoskiinteistössä on käytössä kestävän kehityksen energiaratkaisuja – esimerkiksi maalämpöä ja aurinkoenergiaa. Yksikön koulutustarjonta on hyvin monialainen, ja yksiköllä on vahvat siteet paikalliseen elinkeinoelämään. Haukiputaan autoalan opetus on saanut valtakunnallisia tunnustuksia.