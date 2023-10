Eva Solon klassikkokaatimet saatavana nyt myös messinkipinnoitetuilla kaatoreunuksilla

Moni tuntee Eva Solon teräksenvärisillä kaatoreunuksilla varustetut klassikkokaatimet, mutta nyt ne ovat saatavana myös messinginhohtoisina. Messingin sävyä jäljittelevä ilme on saatu aikaan PVD-pinnoitteella, joka ei naarmuunnu tai tummu käytössä. Kaatimet on valmistettu kestävästä borosilikaattilasista, joka sopii myös kuumien juomien tarjoiluun. Kaatimien erityispiirre on 100-prosenttisen tiputtamaton kaatoreunus, joka estää pisaroiden valumisen pöydälle ja siten pöytäliinan sotkeutumisen.

Kapeammassa jääkaappikarahvissa mukana tulee ns. automaattikorkki, joka avautuu automaattisesti kallistettaessa ja sulkeutuu, kun karahvi nostetaan takaisin pystyyn. Leveämpään kaatimeen automaattikorkki on hankittavissa erikseen.

Kaatimien kanssa samaa messinkipinnoitettua tyyliä jatkaa kätevä sokeriannostelija, joka annostelee automaattisesti yhden teelusikallisen sokeria.

Uutuudet ovat saatavilla hyvin varustetuista tavarataloista ja erikoisliikkeistä. Eva Solo -jälleenmyyjät on listattu maahantuojan verkkosivuilla mastermarkbrands.fi.

Tiedustelut ja mallikappaleet lehdistölle: anna.berg@mastermarkbrands.fi.