Uusi Flora Plant B+tter on 100 % kasvipohjainen vaihtoehto voille, mausta tinkimättä

Uusi Flora Plant B+tter on 100 % kasvipohjainen vaihtoehto voille, joka erottuu herkullisella täyteläisellä maullaan. Tuotteen lanseeraus jatkaa Floran viime viikolla, lihattoman lokakuun kunniaksi, aloittamaa keskustelua maidontuotannon haitoista ympäristöllemme. Flora kannustaakin tuotelanseerauksella ihmisiä ”skippaamaan lehmän” ja tekemään vaikuttavan muutoksen hiilijalanjälkeensä helposti omassa keittiössä.

Flora Plant B+tteria voidaan käyttää aivan kuin voita, niin leivän päällä, leivonnassa kuin ruoanlaitossa, eikä se pala pohjaan. Flora Plant B+tter 250 g on myös pakattu innovatiiviseen paperimateriaalista tehtyyn kääreeseen.

”Meille täyteläinen maku on tärkeä, joten olemme erittäin iloisia siitä, että sitä on nyt myös saatavilla 100 % kasvipohjaisena. Flora Plant B+tter on isoin innovaatiomme vuosiin ja se pystyy kaikkeen, mihin voi pystyy: kermaiseen voileipään, mehevään korvapuustiin ja maukkaiden perunoiden paistoon. Vaihtamalla voin Flora Plant B+tteriin voit helposti tehdä parempia valintoja arjessa – mausta tinkimättä”, kertoo Sten Schwalbe, Floran Nordic Head of Marketing.

Flora Plant B+tterilla on voihin verrattuna 68 % pienempi ilmastovaikutus*. Jos keskiverto neljän hengen kotitalous vaihtaisi vuoden ajaksi voin Flora Plant B+tteriin, sillä voitaisiin säästää 158 kg CO2-ekv. Se vastaa 433 kilometrin matkaa lentokoneella, eli etäisyyttä Helsingistä Tukholmaan.

Todistaakseen miten helppoa ja herkullista planeetalle parempien valintojen tekeminen on, Flora toteuttaa yhdessä Relove Second hand & Cafén kanssa limited edition -kuppikakun, jonka valmistuksessa on käytetty Flora Plant B+tteria sekä taikinassa että suolakaramellin makuisessa marenkikuorrutteessa. Yhden kasvipohjaisen kuppikakun hiilijalanjälki on puolet pienempi kuin tavallisen kuppikakun**.

“Halusimme tehdä yhteistyötä juuri Reloven kanssa, koska he ovat vastuullinen toimija, jolle hyvä maku ja ympäristön kestävyys ovat keskiössä. Tarjoamalla ihmisille matalan kynnyksen mahdollisuuden maistaa tuotetta voimme toivottavasti myös kannustaa heitä muuttamaan ruokatottumuksiaan”, Schwalbe kertoo.

”Yhteistyö Floran kanssa on meille mieluisaa, sillä meitä yhdistää edelläkävijyys. Se ohjaa päivittäistä toimintaamme kasvipainotteisen kahvilatoiminnan pyörittämisessä ja Floralla taas on pitkä historia kasviperäisten, parempien vaihtoehtojen tarjonnassa. Haluamme olla mukana osoittamassa, että pienillä valinnoilla voi pienentää omaa ilmastojalanjälkeä, ilman että joutuu tinkimään laadusta tai mausta”, sanoo Vera Aladin, Reloven Head of Marketing and Sales.

Salted Caramel Apple Cupcake by Relove & Flora on saatavilla 2.–31.10. kaikista Relove Second hand & Café -kahviloista Helsingissä ja Tampereella. Hinta 6,70 €.

Flora Plant B+tter -uutuustuotteet ovat nyt saatavilla kaupoista. Hinnat 1,99–3,99 €.

Jälleenmyyjä määrittelee kuluttajahinnat.

*Elinkaarianalyysityökalu (kehittäjä Quantis), joka vertaa Floraa ja voita (2023) Suomessa.

Lue lisää https://www.flora.com/fi-fi/flora/ilmastoystavallinen-valinta/kestava-kehitys

**Vertailee maitopohjaisen voin reseptiä ja kasvipohjaisen voin reseptiä. Perustuu Klimaton hiilijalanjälkitietokantaan. Lisätietoja osoitteesta www.klimato.co/about/the-climate-data