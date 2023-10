Vaasalaiset äänestivät – avantouintipaikka Sisäsatamaan!

Toiseksi äänestyksessä nousi Pilvilammen ulkoilualueen kunnostustalkoot 1106 äänellä ja kolmanneksi hyötykasveja kaupungin viheralueille 484 äänellä.

- Tänä vuonna ideoita sekä ääniä annettiin todella paljon! Kiitos kaikille osallistuneille! Kaikki loput meille tulleet ehdotukset on koottu tietopankeiksi, jotka toimitetaan eteenpäin toimialoille. Osaa ideoista, joita meille kesän aikana jätettiin, oltiin jo toteuttamassa. Esimerkiksi liikennepuistoa ehdotettiin useasti, ja yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa saatiin todeta, että tämä onkin heillä jo työn alla, kertoo koordinaattori Olivia Åkers.





Avantouintipaikka monien toiveissa



- Avantouintipaikkaa on ehdotettu aiempinakin vuosina, ja ehdotuksia on tullut aina useampi. Voittajan äänimäärä oli huikea, joten tätä on selkeästi toivottu, Åkers jatkaa.

Avantouintipaikkaa ehdotti yhteensä 5 henkilöä tai tahoa. Yksi heistä on vaasalainen Johanna Toukonen.

- Aivan mahtava uutinen! Nyt saadaan avantouinti ja sen terveyshyödyt helposti saavutettavaksi suuremmalle osalle kaupunkilaisista sekä Vaasan merellisyys paremmin hyödynnettyä myös talvella, Toukonen iloitsee ehdotuksensa saamasta kannatuksesta.

Ehdottajat perustelivat avantouintipaikkaa muun muassa seuraavilla syillä:

”Avannon terveyshyödyt ovat kiistattomat! Ja psyykkinen hyöty terapiakäynnin tasolla.”



”Kuka tahansa pääsisi uimaan ilman maksua koko vuoden.”

”Avantouinti kuulemma auttaa kaikkeen, myös mielenterveyden haasteisiin.”

”Maksuttomia terveyden edistämismahdollisuuksia ei voi olla liikaa kuntalaisille.”

”Lisäisi hyvinvointia niin kesäisin kuin talvisin.”

Äänestäjät näkivät samoja hyötyjä:

”Vaasassa on paljon vettä, mutta ei yhtäkään matalan kynnyksen avantopaikkaa. Tämä lisäisi hyvää oloa ja onnellisuutta vaasalaisten arkeen pimeänä talviaikana.”

”Avantouinti on terveellistä ja suosio kasvaa koko ajan.”

”Maksutonta avantouintipaikkaa ei kaupungissa vielä ole. Uskon, että monet opiskelijatkin innostuisivat avantouinnista, kun se olisi helpon kulkuyhteyden päässä. Sijainti erinomainen.”

”Ilmainen avantouintipaikka olisi aivan mahtava! Pääsisi nopeasti pulahtamaan vaikka ennen töitä ja saisi virtaa päivään.”





Maksuton ja kaikkein käytössä



Avantouintipaikka Sisäsatamaan sisältäisi myös pukukopin talviajaksi. Paikan ennustetaan valmistuvan loppuvuodeksi. Tarkempi aikataulu täsmentyy myöhemmin.

Paikan toteutumista voi seurata kaupungin sosiaalisen median kanavissa.





Ensi vuonna ehdotuksia voi antaa jo aiemmin

Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin kohteen haku alkaa jo alkuvuodesta. Ehdottelun alusta viestitään kaupungin kanavissa.

Vuonna 2021 voittava idea oli kukkaniitty Vaskiluotoon. Viime vuonna 5000 euroa osoitettiin päiväkodeille leikkikaluihin ja muihin lapsia aktivoiviin välineisiin.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on, että kaupunkilaiset osallistuvat oman ympäristönsä kehittämiseen sekä nostaa esiin tapoja, mihin julkisia varoja voidaan käyttää.