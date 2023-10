Töölön, Meilahden ja Munkkiniemen alueilla suunnitellaan pyöräliikenteen pääyhteyttä Munkkiniemenbaanaa

Nykyisellään pyöräliikenteen liikennejärjestelyt ovat paikoin katkonaiset ja alimitoitetut alueen liikennemäärille. Suunnitelmassa määritetään baanan linjaus, alustavat suunnitteluratkaisut sekä arvioidaan toteutuskustannukset ja suunnitelman vaikutukset. Munkkiniemenbaanan kokonaispituus on noin 6,5 km, joista osa on jo toteutettu Munkinpuistoon ja Paciuksenkadun varrelle.

Kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä alustavista suunnitelmista kyselyssä 2.–15.10. välisenä aikana sekä tutustua suunnittelualueeseen kaikille avoimella suunnitelmapyöräilyllä keskiviikkona 4.10.2023 klo 16.30–18.30.

Suunnittelu alkuvaiheessa: vaikuta nyt baanan reittiin

Munkkiniemenbaanan yleissuunnittelu on alkuvaiheessa. Nyt on meneillään luonnosvaihe, jossa tutkitaan vaihtoehtoisia linjauksia ja alustavia liikennejärjestelyitä. Luonnosvaihe valmistuu vuoden 2023 loppupuolella, jonka jälkeen kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa esitellään yleissuunnittelussa jatkoon valittua vaihtoehtoa. Yleissuunnitelman on määrä valmistua alkukesällä 2024.

Yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen suunnitelmat etenevät tarkempaan katu- ja puistosuunnitteluun, jonka yhteydessä on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman detaljiasioihin, mutta ei enää reittilinjaustason asioihin. Niihin vaikuttamisen aika on nyt.

Helsingin suunnitelmissa on rakentaa koko kaupungin kattava baanaverkko. Baanat ovat laadukkaita pyöräliikenteen pääreittejä, jotka mahdollistavat suoran ja sujuvan pyöräliikenteen. Baanat yhdistävät suurimmat asuinalueet keskustaan ja muihin työpaikkakeskittymiin.

Osallistu suunnitteluun - vastaa kyselyyn tai tule mukaan suunnitelmapyöräilyyn 4.10.2023

Kaupunkilaisilta toivotaan nyt mielipiteitä Munkkiniemenbaanan alustavista suunnitelmista erityisesti Merikannontien, Humallahden kohdan ja Munkkiniemen puistotien osuuksilla. Kyselyyn voi vastata 15.10.2023 asti. Suunnittelun etenemisestä kerrotaan lyhyesti myös Uutta Länsi-Helsinkiä -tilaisuudessa 11.10.2023.

Tule mukaan keskustelemaan ja tutustumaan suunnittelualueeseen kaikille avoimella suunnitelmapyöräilyllä keskiviikkona 4.10.2023 klo 16.30–18.30. Lähtöpaikkana on Mechelininkadun ja Hietaniemenkadun risteys. Suunnitelmapyöräilyn aikana tutustutaan suunnittelukohteeseen ajamalla baanan reittiä luoteeseen Espoon rajalle, johon tilaisuus päättyy. Reitin varrella pysähdytään keskeisissä paikoissa keskustelemaan suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä. Oma pyörä ja ajovarusteet mukaan! Huomioi myös säänmukainen vaatetus. Pyöräilyyn osallistutaan omalla vastuulla.