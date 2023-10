Peppiina Merosen Pienet rohkaisukortit kannustavat kohti unelmia

”Se, mikä pelottaa eniten, vie eteenpäin eniten.”

– Peppiina Meronen, Pienet rohkaisukortit

Pienet rohkaisukortit on luotu kaikkia niitä hetkiä varten, kun tarvitsemme rohkaisevia sanoja. Ne tuovat voimaa ja päättäväisyyttä silloin, kun sitä eniten kaipaamme. Jokainen kortti johdattaa tärkeiden oivallusten ja päätösten ääreen. Kortit muistuttavat tarttumaan tähän hetkeen ja unohtamaan ”Sitten kun” -ajattelun. Omannäköisen elämän voi luoda vain ryhtymällä toimeen ja tekemällä omannäköisiä valintoja.

”Sanat eivät ole vain sanoja. Ne vaikuttavat meihin. Se, mitä luet ja kuuntelet vaikuttaa siihen, millaisia ajatuksia mielessäsi syntyy ja miten elämäsi ja ympäröivä maailma sinulle näyttäytyy. Jos luet ja kuuntelet päivittäin jotain kannustavaa, inspiroivaa ja rohkaisevaa, se muuttaa elämäsi. Oikeat sanat oikeaan aikaan voivat tehdä niin”, Peppiina muistuttaa.

Korttipakkaus sisältää 52 värillistä korttia ja opaskirjan sekä puisen telineen korteille. Kortit toimivat omien ajatusten selkeyttämisessä sekä sisäisen äänesi vahvistamisessa. Sekoita pakka, nosta kortti ja kuuntele sydäntäsi.

Peppiina Meronen on intohimoinen valmentaja, puhuja ja kirjailija, joka rohkaisee jokaista tarttumaan unelmiinsa ja toteuttamaan omannäköistä elämää. Hän on kirjoittanut Pienen rohkaisukirjan (readme.fi, 2023) ja kannustaa päivittäin lukijoitaan ja kuulijoitaan sosiaalisessa mediassa DreamTALK-kanavallaan ja saman nimisessä podcastissaan.

Pienet rohkaisukortit ilmestyvät kirjakauppoihin viikolla 41.

Katso korttien esittelyvideo YouTubessa



Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueille. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.