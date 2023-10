Lenovo julkisti uudet IdeaPad Chromebook Plus -kannettavat

Lenovo julkisti tänään valikoiman IdeaPad Chromebook Plus -kannettavia, joissa yhdistyvät korkeatasoiset laitteistokomponentit ja tekoälyä hyödyntävät työkalut tuottavuuden, luovuuden ja helppokäyttöisyyden lisäämiseksi.

Lenovon IdeaPad Chromebook Plus -kannettavat ovat perinteisesti saavuttaneet tasapainon hinnan ja suorituskyvyn suhteen. Nyt niissä on entistä laadukkaammat työkalut ja premium-palvelut, muun muassa File Sync, jonka avulla Google Drive -tiedostoja voi käyttää offline-tilassa, 1080p-kamera, jossa on tekoälyllä varustetut videopuhelutyökalut kristallinkirkkaisiin videoneuvotteluihin sekä tekoälyllä varustettu Google Photos Magic Eraser, jonka avulla valokuvia voi muokata entistä helpommin.

"Etä- ja hybridityön yleistyminen korostavat laadukkaan ja samalla edullisen kannettavan tarvetta", sanoo Lenovon Global Innovation Centerin Intelligent Devices Groupin Chromebookien johtaja ja toimitusjohtaja Benny Zhang. "Lenovo IdeaPad Chromebook Plus -kannettavien perhe tuo joustavuutta ja tuottavuutta myös tien päälle.”

Tehokasta pilvipelaamista

Peliharrastajille suunniteltu Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook Plus (16", 7) on nyt varustettu sisäänrakennetulla, tekoälyllä tehostetulla videopuhelutyökalulla, joka parantaa webkameran ja äänen laatua ryhmäistuntojen aikana, tarjoten edelleen 120 Hz:n virkistystaajuuden ja RGB-taustavalaistuksen kuten edeltäjänsä. Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook Plussan avulla pelaajat voivat käyttää graafisesti vaativia pelejä verkossa tai uppoutua mixed reality -tehtäviin kokemuksesta ja laadusta tinkimättä.

Tuottavuus ja monipuolisuus yhdistyvät

Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus (14", 7) on ihanteellinen suorituskykyä vaativille käyttäjille. Se muuntautuu kätevästi 2-in-1 -koneeksi, jonka voi kääntää suunnittelutarkoituksessa ylösalaisin. Koneeseen on integroitu tekoälyä hyödyntävä Adobe Firefly, joka siivittää Adobe Photoshopin* käytön uudelle tasolle. *vaatii erillisen tilauksen

Käytettävyyttä, keveyttä ja kestävyyttä

Lenovo IdeaPad Slim 3i Chromebook Plus (14", 8) on luotettava jokapäiväinen suorittaja, joka on sotilasluokitussertifioitu1 kestämään roiskeita, putoamisia ja muita sattumuksia. Lenovo IdeaPad Slim 3i Chromebook Plus (14", 8) on kevyt ja kulkee helposti mukana esimerkiksi töihin kahvilaan ja piknikille puistoon. File Sync -ominaisuuden ansiosta tiedostot ovat ajan tasalla myös offline-tilassa.

Hinnat ja saatavuus2

Lenovo IdeaPad Slim 3i Chromebook Plus (14”, 8) ja IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus (14”, 7) ovat saatavilla Suomessa lokakuun aikana lähtöhintaan 459 euroa ja 669 euroa. Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook Plus (16”, 7) tulee myyntiin niin ikään lokakuussa alkaen hintaan 699 euroa. IdeaPad Chromebook Plus -kannettavien kylkeen voi saada Photoshop- ja Adobe Express Premium -tilauksen kolmeksi kuukaudeksi veloituksetta.3

Kuvat median käyttöön ovat täällä sekä tiedotteen liitteinä.

Tarkemmat tuotetiedot:

IdeaPad Gaming Chromebook Plus (16”, 7) IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus (14”, 7) IdeaPad Slim 3i Chromebook Plus (14”, 8) Dimensions (mm): 356.5 x 253.0 x 19.95 (inches): 14.03 x 9.96 x 0.79 (mm): 315.5 x 229 x 19.7 (inches): 12.4 x 9.0 x 0.8 (mm): 324.4 x 216.2 x 19.3 (inches): 12.8 x 8.5 x 0.8 Weight Under 1.95 kg (4.3 lbs.) Starting at 1.62 kg (3.57 lbs.) Starting at 1.50kg (3.31lbs) Display 16" WQXGA (2560x1600) IPS; 16:10 (120Hz / 9ms Response Time / 100% sRGB / 350 nits); 4-side narrow bezel, 90% AAR Certification TBD 14" 16:10 FHD IPS 300nits 45% NTSC



Target 90% AAR Touchscreen Lenovo USI Pen (optional) 14” FHD (1920x1080) IPS, 300nits, Non-Touch​ 14” FHD (1920x1080) IPS​, 100% sRGB, 300nits, Touch Processor 12th Gen Intel® Core™ i5-1235U 12th Gen Intel Core i3-1215U Intel® Core™ i5-1334U Intel® Core™ i3-1315U Intel Core i3-N305 Graphics Up to Intel Iris® Xe Graphics (for Intel Core i5-1235U) Intel UHD Graphics (for Intel Core i5-1215U) Up to Intel Iris® Xe Graphics (for Intel Core i5-1334U) Intel UHD Graphics (for Intel Core i3-1315U) Intel UHD Graphics Memory 4266MHz LPDDR4x: 8GB (16GB*32*4 dual channel) LPDDR4X: 8GB LPDDR5: 8GB Storage4 eMMC:128GB SSD (M.2 PCIE 2242): 256GB/512GB eMMC: 128GB SSD: 256GB / 512GB eMMC: 128GB / 256GB Operating System ChromeOS ChromeOS ChromeOS Battery5 Up to 12 hours Up to 10 Hours Up to 12 Hours Camera 1080p FHD with privacy shutter 1080p FHD with privacy shutter 1080p FHD with privacy shutter Ports 1 x MicroSD card slot 2 x USB type-C®(USB3.2+PD+DP) 2 x USB Type A (USB3.2) 1 x Combo Audio Jack 1 x MicroSD card slot (SD 3.0) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x Combo Audio Jack 1 x Kensington Nano Security Slot 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A x HDMI™ 1.4b 1 x Audio Combo Jack 1 x Kensington Lock Audio 4 x 2W Speaker with Waves Audio 2 x 2W Stereo Speakers With Waves tuning 2 x 2W Stereo Speakers With Waves tuning Connectivity 2 x 2 Intel Wi-Fi 6E (802.11 ax) Bluetooth® 5 2 x 2 Wi-Fi 6/ 6E Bluetooth 5.0 Combo with Wi-Fi Card 2 x 2 Wi-Fi 6/ 6E Bluetooth 5.1 Combo with Wi-Fi Card Colors6 Stone Blue with Pattern Storm Grey Stone Blue Storm Grey

