EM-hopeamitalisti Paulus Kivelä palkitaan stipendillä 4.10.

OSAO kehittää tulevaisuuden digikyvykästä kampusta 29.9.2023 14:03:24 EEST | Tiedote

OSAOssa on alkanut kolmivuotinen Digikyvykäs Kampus -hankekokonaisuus, joka sisältää Digikampus osana ammatillista koulutusta (EAKR)- ja Digikyvykkyyttä ammatilliseen koulutukseen (ESR+) -hankeparin. Hankkeiden tavoitteena on luoda OSAOlle toimiva digikampus ja toimintamalli, jossa opetus- ja ohjaustyön arjessa on saatavilla tukea ja resursseja digitaalisten oppimisratkaisujen tehokkaaseen hyödyntämiseen.