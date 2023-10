SuPerin Paavola: Lähihoitajien työkyvyttömyysriskin alentamisessa avainasemassa on työolojen parantaminen ja työnkuvan kirkastaminen

Kevan mukaan mitä enemmän työuraa on takana ja mitä fyysisesti tai psyykkisesti rasittavampi työnkuva on, sitä suurempi on työkyvyn pysyvän heikkenemisen riski. Lähihoitajien ammattiryhmän suhteellinen ennustettu työkyvyttömyysriski on 2.36 %, eli huomattavasti korkeampi kuin kunta-alan keskimääräinen riski 1.62 %. Riski nousee selvästi iän myötä.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan Kevan mallinnukset eivät tule yllätyksenä. – Lähihoitajan työ on sekä fyysisesti että psyykkisesti kuormittavaa, eli selvähän se on, että myös sairauspoissaolojen riski on alalla suuri. – Varhaisempi puuttuminen ja työterveydenhoidon työkalut kuormituksen vähentämiseksi voivat parantaa tilannetta, mutta sairauspoissaolojen syihin tulee puuttua ennen kuin ongelmia alkaa edes esiintyä.

– Työoloja pitää parantaa ja työnkuvaa pitää kirkastaa, Paavola painottaa. – Lähihoitajien tulee pystyä keskittymään ammattitaitoaan vastaavaan hoitotyön tekemiseen turvallisissa oloissa. Riittävällä hoitajamitoituksella ja asianmukaisilla mekaanisilla apuvälineillä voidaan hallita tuki- ja liikuntaelimiä kuormittavien työtehtävien tuomia riskejä ja siten alentaa sairauspoissaolojen määrää.