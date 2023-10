Aviador julkaisee kaksikielisen arkeologiakirjan lapsille

Andreas Koiviston ja Tom Björklundin lasten kaksikielinen tietokirja Ikikallion tarinoita – Urbergets berättelser on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Ikikallion tarinoita / Urbergets berättelser on kiehtova tarinallinen ja komeasti kuvitettu tietopaketti Suomen esihistoriasta nykyaikaan. Sivuilla seikkailevat jääkautta edeltäneellä kukoistuskaudellaan niin mammutit kuin myös ihminen varhaisimmasta, kivikaudenaikaisesta versiostaan pronssi- ja rautakauden kautta nykyiseen Homo Sapiensiin.



Ikikallion tarinoita / Urbergets berättelser är en fascinerande berättelse och ståtligt illustrerad faktabok som sträcker sig från Finlands förhistoria fram till nutid. På bokens sidor träffar vi först istidens mammutar och tidiga människor från stenåldern. Boken tar oss sedan via brons- och järnåldern fram till dagens Homo Sapiens.



Kirjan kuvittaja Tom Björklund (s. 1963) on kansainvälisesti arvostettu kuvataiteilija, jonka maalauksia on käytetty museoiden näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Hänen töitään on julkaistu monien ihmisen esihistoriaa käsittelevien tieteellisten artikkeleiden yhteydessä maailmanlaajuisesti. Hänen kuvituksiaan on ollut myös useissa luonto- ja historia-aiheisissa kirjoissa ja aikakausilehdissä. Björklund sai työstään Björn Kurtén -palkinnon vuonna 2011 ja Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon sekä Lauri Jäntin säätiön kunniamaininnan 2010.



Ikikallion tarinoita -kirjan kirjoittaja Andreas Koivisto (s. 1978) on arkeologi. Hän työskentelee Vantaan kaupunginmuseossa ja on Vantaa-Seuran puheenjohtaja. Ikikallion tarinoita on hänen toinen tietokirjansa lapsille. Hänen tietokirjansa Sotungin kylästä on valittu Vuoden 2012 Kotiseutukirjaksi. Lisäksi Koivisto on palkittu myös Björn Kurtén -palkinnolla arkeologian onnistuneesta popularisoinnista.



Bokens illustratör Tom Björklund (f. 1963) är en internationellt uppskattad bildkonstnär, vars målningar har använts i utställningar på museer i Finland och utomlands. Hans bilder har publicerats i anknytning till vetenskapliga artiklar om människans förhistoria i medier runt om i världen och han har också gjort illustrationer till ett flertal böcker och tidskrifter om natur och historia. För sitt arbete erhöll Björklund Björn Kurtén-priset år 2011 och Statens pris för informations- spridning samt Lauri Jäntin säätiös hedersomnämnande 2010.



Urbergets berättelser -bokens författare Andreas Koivisto (f. 1978) är arkeolog. Han jobbar på Vanda stadsmuseum och är ordförande för Vandasällskapet. Urbergets berättelser är hans andra faktabok för barn. Hans faktabok om byn Sottungsby valdes år 2012 till årets hembygdsbok. Koivisto har också blivit belönad med Björn Kurtén priset för lyckad popularisering av arkeologi.

