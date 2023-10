Aino Juusola: Ylisukupolviset tarinat ja ajattelutavat läpivalaisussa

Juusola yhdistää tutkittua tietoa arkielämän esimerkkeihin ja antaa lukijalle erilaisia käytännön harjoituksia aina elämänjanan piirtämisestä hengitys- ja voimavaraharjoituksiin. Sukupolvien kuormaa lähestytään teemoittain ja käsittelyssä ovat muun muassa taakkasiirtymät, vanhemmuus, kiintymyssuhteet, ylisukupolvinen häpeä ja minätarinoiden uudelleenkirjoittaminen. Kirja on suunnattu jokaiselle omasta elämäntarinastaan tai ylisukupolvisista taakoista kiinnostuneelle ja on hyvä apuväline esimerkiksi erilaisissa terapiatyöskentelyissä.

Kirjan keskeisin käsite on tarina. Tarinoilla on voima sitoa ihmisiä, perheitä ja sukuja yhteen, rakentaa identiteettejä, tuoda turvaa, tarjota selviytymiskeinoja ja luoda vahvaa minäkuvaa. Toisaalta kantamamme tarinat ovat myös taakka: ihmisen mukana kulkee aina ylisukupolvisia, usein hankalasti tunnistettavia ajattelu- ja toimintatapoja, joista on harmia itselle ja muille.

Ongelma mukana kulkevissa tarinoissa on usein siinä, ettei niitä tule ajatelleeksi tai käsitelleeksi. Moni voi myös kokea niiden käsittelyn vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Näin ei tarvitse olla, vaan kirjoittaja rohkaisee monin käytännön – myös omasta elämästään nousevin – esimerkein tuomaan valoon kunkin omia minätarinoita.

Kirjan mukaan omien minätarinoiden valaisemisella ja tarkastelulla on monia hyödyllisiä vaikutuksia. Kun sukupolvelta seuraaville siirtyneitä tarinoita alkaa ymmärtää, niiden elämää dominoiva vaikutus heikkenee. Kun näkymätön taakka saa nimen, sen painolasti vähenee. Parhaassa tapauksessa taakka voi muuttua jopa turvaksi tai ainakin olla vähemmän haitaksi.

Juusolan mukaan oleellista on ymmärtää, että ihminen ei ole yhtä kuin hänen kokemuksensa ja tarinansa. Minuus ei katoa, vaikka tarinoita muuttaa tai tulkitsee uudelleen. Jos minuus on huone, tarinat ovat sen huonekaluja. Niiden vaihtaminen on työlästä, mutta joskus työ on vaivan arvoista.

Aino Juusola on trauma- ja kriisiterapiaan erikoistunut psykologi ja psykoterapeutti. Hän on julkaissut aiemmin teoksen Jutellaanko. Miten käsitellä lapsen kanssa vaikeita asioita? (2021).

Aino Juusola, Taakka vai turva? Mitä kannan mukanani menneiltä sukupolvilta Kirjapaja 2023. 263 s. Kansi Tiia Javanainen. ISBN 978-952-354-655-4. Kl 14.8/17.3. Ilmestyy lokakuussa 2023.