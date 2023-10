Hakaniemen metroaseman pohjoinen lippuhalli avataan matkustajille

Hakaniemen metroaseman Toisen linjan A-sisäänkäynniltä lippuhalliin johtavat uudet liukuportaat. Lippuhallin tiloissa on parannettu paloturvallisuutta, energiatehokkuutta ja tilavalvontaa. Lippuhallin lattia- ja seinäpinnat on uusittu kokonaisuudessaan ja valaistusta on parannettu.

Metroaseman lippuhalliin on rakennettu uusia liiketiloja, joissa R-kioski aloittaa toimintansa. Lippuhallista on kulkuyhteys viereisen Lyyra-korttelin alimman kerroksen päivittäistavarakauppaan ja myöhemmin muihin, vielä rakenteilla oleviin liiketiloihin.

Hakaniemen metroaseman pohjoinen B-sisäänkäynti Porthaninkadulla ja lippuhallin hissit otetaan käyttöön arviolta marraskuussa 2023. Esteetön kulkureitti metroasemalle tulee olemaan vielä toistaiseksi eteläisestä Hakaniemen torin puoleisesta sisäänkäynnistä.