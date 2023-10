Palkittu tv-vaikuttaja löysi ihmisyydestä uuden puolen

Risto Kuulasmaa kutsuu uutuuskirjassaan lukijan uteliaasti mukaan pohtimaan ihmisyyden peruskysymyksiä. Mikä yhdistää henkisiä ja filosofisia perinteitä? Mitä on tietoisuus? Kuinka voimme vapautua kärsimyksestä matkalla kohti kestävää rauhaa ja onnellisuutta?

Kaikki valo maailmassa tarjoaa näkökulman ihmisenä olemiseen. Se auttaa hahmottamaan ihmisenä olemisen monia eri puolia kiinnostavien kysymysten kautta: Onko uskoa ilman luottamusta? Mitä yhteistä on teknologioilla ja henkisyydellä? Mitä on kahden ajatuksen välissä?

Palkittu media-alan vaikuttaja

Risto Kuulasmaa (s. 1978) on työskennellyt tuottajana, ohjaajana ja strategina muun muassa Duudsonien ja Docventuresin taustalla sekä Ylen television ja Areenan julkaisupäällikkönä. Lisäksi hän on osaperustanut tubettajatapahtuma Tubeconin sekä Finnish Flow’n, joka järjestää ohjelmaa Davosin talousfoorumin yhteydessä. Kuulasmaan tuottamia televisio-ohjelmia on palkittu neljällä Kultainen Venla -palkinnolla ja kahdesti Formaatti-Finlandia-palkinnolla. Parhaillaan Kuulasmaa vetää isoa TV-hanketta Los Angelesissa, toimii neuvonantajana Euroopan suurimmassa podcast-studiossa (Munck Studios) sekä valmentaa yrityksiä ja yritysjohtajia kestävässä kasvussa.

Meditaatio ja henkisen tien kulkeminen on ollut osa Risto Kuulasmaan elämää jo parinkymmenen vuoden ajan. Hän asuu perheineen Amsterdamissa.

Kutsu hiljaisuuteen -tilaisuus Akateemisessa 5.10.

Kirjan julkistustilaisuus pidetään torstaina 5.10. Akateemisessa kirjakaupassa (Keskuskatu 1, Helsinki). Tilaisuudessa Risto Kuulasmaa meditoi klo 15.30–18 Kohtaamispaikalla. Yleisö on tervetullut osallistumaan meditointiin, jota ohjaavat iltapäivän aikana Hidasta elämää -brändin toinen perustaja Sanna Wikström, työterveyslääkäri ja psykiatri Erkko Klemetti, kustannustoimittaja Noora Mustajoki ja taiteilija Manuela Bosco. Meditaation päätteeksi klo 18–18.30 Madventuresin ohjaaja Tunna Milonoff haastattelee Risto Kuulasmaata hänen uutuuskirjastaan.

Kirjasta sanottua

“Timanttinen kiteytys, valon lähde.” – Esa Saarinen

”Kaikki valo maailmassa on teos, jonka luettuasi et ole enää sama ihminen kuin ennen lukukokemusta. Teos muistuttaa sinua siitä, kuka syvimmiltäsi olet, ytimestäsi. Tämä on hengestä lähtöisin olevaa, sielua syvästi ravitsevaa tekstiä. Kirja on maanläheisesti, kirkkaasti ja luovasti kirjoitettu, ja se lahjoittaa oivalluksia tietoisuuden eri kerroksille. Teoksen energia on mullistava, suorastaan mykistävä.” – Manuela Bosco

”Suurin osa tämän kirjan tekstistä on syntynyt tilassa, jossa kirjoittajan analyyttinen mieli on ikään kuin lakannut ja tilalle virrannut kollektiivista tietoa – intuitiivista viisautta. Ehkä juuri siksi Kaikki valo maailmassa pääsee koskettelemaan niin poikkeuksellisella tavalla olemassaolon puhdasta ydintä.” – Tunna Milonoff