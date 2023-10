Hillitöntä valoa Hyvinkäällä

Valotaide on mediataiteisiin kuuluva visuaalisen taiteen muoto, jossa valo on määräävässä roolissa materiaalina tai teemana. Valotaidetta on tehty läpi 1900-luvun ja aikaisempiakin esimerkkejä löytyy. Erityisen nousun valotaide koki 1960-luvulla, ja nykyisin erilaiset valotaiteen näyttelyt ja tapahtumat ovat suosittuja.

- Valotaide ilmiönä on suosittu maailmanlaajuisesti, mutta silti taidemuseoissa järjestettävät erityiset valotaidenäyttelyt ovat melko harvinaisia. Hillittömän hienoa, että näyttely toteutui yhteistyönä täällä Hyvinkäällä, näyttelyn kuraattoreina toimivat Mia Erlin ja Raisa Kilpeläinen valotaiteen seura FLASHistä kertovat.

Hyvinkään taidemuseon ja Suomen valotaiteen seura FLASHin yhdessä järjestämässä näyttelyssä esitellään valotaiteen hillitöntä, leikkisää ja kokeilevaa puolta. Teokset heijastelevat maailmaa sekä aikamme ilmiöitä ja esittelevät valotaiteen tekijöiden monimuotoisuutta.

Näyttelyn teokset on valittu sekä avoimen haun kautta että kutsumenettelyllä. Eri tyylein ja tekniikoin toteutetut teokset heijastelevaa maailmaa ja aikamme ilmiöitä, esittelevät valotaiteen tekijöiden monimuotoisuutta sekä suuntaavat aistejamme tulevaan.

- Vaikka osa teoksista käsittelee hyvinkin syvällisiä aiheita, toivoisimme että museokävijät löytäisivät näyttelystä ja sen teoksista myös iloa, huumoria ja hillittömyyttä, näyttelyn kolmantena kuraattorina toimiva intendentti Aura Dufva Hyvinkään taidemuseolta toteaa.

Näyttelyssä valoteoksensa syystalven pimeyteen tuovat taiteilijat Janne Ahola, Meri Ekola, Fern Orchestra, Jukka Hautamäki, Kimmo Karjunen, Juan Kasari, Annikki Luukela, Ainu Palmu, Ilkka Paloniemi, Pasi Rauhala, Tomasz Sekular, Jere Suontausta ja Antti Tolvi.

Hillitön valo - Boisterous Light

Hyvinkään taidemuseo

Museokeskus Taika

2.11.2023-7.1.2024

Avajaiset 1.11. klo 18

Näyttelyn ohjelmaan kuuluu myös kaikille avoin ja maksuton valotaiteen seminaari, joka järjestetään museokeskus Taikassa 11.11.2023 klo 12–16.

Lisätietoja näyttelystä sekä haastattelupyynnöt:

intendentti Aura Dufva

aura.dufva@hyvinkaa.fi

Lisätietoja Suomen valotaiteen seurasta:

toiminnanjohtaja Virve Leikola

virve.leikola@valotaiteenseura.fi