Kruunusillat voittoon Vuoden katutyömaa -kilpailussa

”Kruunusiltojen työmaalla on kunnianhimoinen asenne kaikessa tekemisessä – asiat hoidetaan hyvin vaativalla ja liikenteellisesti haastavalla työmaalla. Jalankulkijat ja pyöräilijät on huomioitu työmaalla hyvällä opastuksella, joissa viitotaan eri kaupunginosiin ja paikkoihin. Halu parantaa joka vuosi palkitaan nyt ykkössijalla”, onnittelee raadin puheenjohtaja, tekninen johtaja Kari Pudas Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Lisäksi Kruunusiltojen Hakaniemen osaprojekti sai kiitosta liikennejärjestelyjen talvikunnossapidon onnistumisesta sekä oivaltavasta viestinnästä ja sen ansiokkuudesta.

”Olemme todella ylpeitä tästä voitosta Vuoden katutyömaa -kilpailussa. On todella hienoa, että aito halumme toimia kaupunkilaisten parhaaksi sekä jatkuvasti kehittää työmaamme toimintaa näkyy kaupunkilaisille ja saamme Allianssille tästä kiitosta myös tämän voiton muodossa. Hakaniemi on todella haastava paikka katutyömaalle, mutta hienolla asenteella ja ratkaisukeskeisyydellä sekin on meillä otettu haltuun. Kiitos koko Allianssin puolesta tästä upeasta kunniasta raadille sekä kaikille Hakaniemen tekijöillemme mahtavasta työstä tälläkin saralla!”, sanoo Kruunusiltojen projektinjohtaja Laura Saarlo.

Kruunusiltojen urakoitsijoina toimivat YIT Suomi Oy ja NRC Group Finland Oy ja tilaajana Helsingin kaupunki.

Kunniamaininnat saivat Mannerheimintien katutyöt sekä Kalasatamasta Pasilaan -hanke: Raitiotien ja katujen rakentaminen Hermannin rantatiellä välillä Vanha Talvitie – Haukilahdenkatu.

Mannerheimintien katutyöt saivat ylistystä hienosti toteutetusta ja ennakoivasta viestinnästä – erityiskiitosta sai työmaaraadin käyttö. Asukkaista koostuvan raadin tavoitteena on keskustelun kautta kerätä laajasti ymmärrystä työmaan vaikutuksista erilaisiin kaupunkilaisiin sekä kehittää yhdessä ratkaisuja arjen sujuvoittamiseksi.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke sai muun muassa kiitosta raadilta lasten huomioimisesta niin turvallisuudessa kuin viihtyvyydessä, joita on parannettu runsaalla liikenteenohjauksella ja suojateiden turvallisuutta parantamalla.

Palkinnot jaettiin Helsingin kaupungintalolla 3. lokakuuta. Arviointiraatiin osallistuivat Infra ry, Rakli, Invalidiliitto, Näkövammaisten liitto, Helsingin seudun kauppakamari, HSL, HSY ja Helsingin kaupunki. Kilpailun koordinoi Ramboll.

Työmaita sparrattiin kilpailun aikana

Helsingin kaupunki järjesti Vuoden katutyömaa -kilpailun nyt kolmatta kertaa. Kilpailun tavoitteena on kehittää ja jakaa alan toimijoiden kesken hyviä työmaakäytäntöjä, joiden ansiosta työmaajärjestelyt, opastukset ja väliaikaiset kulkureitit näyttäytyvät kadunkäyttäjille onnistuneina ja toimivina.

Kilpailussa valittiin laaduntarkkailijoiden suorittaman esikarsinnan kautta mukaan yhdeksän työmaata. Tänä vuonna kilpailun pääpainona olivat infrahankkeet, joilla on suuri vaikuttavuus Helsingissä – sekä niiden suuruuden kuin merkittävyydenkin takia. Lisäksi kaupunkilaisilla oli mahdollisuus ehdottaa kisaan työmaita, joista useimmat olivatkin raadin kohteina.

Arviointiraati vieraili kaikilla yhdeksällä työmaalla ja huomioi muun muassa työmaan tilapäisiä liikennejärjestelyjä, rajausta, esteettömyyttä, siisteyttä, turvallisuutta, viestintää ja yleisvaikutelmaa. Arviointiraati esitti työmaille kehityskohteita, joita seurattiin kisan aikana.