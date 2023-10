Tubecon Games tuo viihteellisen pelaamisen Tampere-taloon – loppiaisena luvassa somevaikuttajia, retropelejä ja SM-finaali

Tampere-talo muuttuu 5.–6. tammikuuta 2024 kahden päivän ajaksi viihteellisen pelaamisen viihdekeskukseksi, kun Tubecon Games tekee paluun Tampereelle. Tapahtuma tarjoaa kävijöille mahdollisuuden osallistua pelihaasteisiin ja turnauksiin, tutustua uusimpiin peleihin ja trendeihin sekä seurata omien idolien pelaamista.

”Tubecon Games -tapahtumassa on edustettuna koko viihteellisen pelaamisen genre PC-pelaamisesta konsoli- ja mobiilipelaamiseen. Pelaamaan pääsee yksin ja yhdessä kavereiden tai perheen kanssa sekä osallistumaan haasteisiin pelivaikuttajia vastaan. Yleisöllä on myös mahdollisuus tavata Suomen parhaimpia esports-pelaajia. On ilo tuoda tapahtuma jälleen Tampereelle ja Tampere-taloon, jossa saimme upean vastaanoton faneilta viime kerralla”, Tubeconin toimitusjohtaja Jan Grehn kertoo.

”Tampereen ensimmäinen Tubecon Games oli kävijä- ja palautemenestys. Mukana oli kaikenikäisiä osallistujia ympäri Suomea. Perheen lapsille ja nuorille somevaikuttajien fanitapaamiset ovat selvästi se juttu, kun taas vanhemmat viihtyvät etenkin oman lapsuutensa nostalgisten retro- ja kolikkopelien seurassa”, Tampere-talon liiketoimintajohtaja Tanja Järvensivu jatkaa.

Ikärajaton Tubecon Games -pelitapahtuma järjestettiin Tampere-talossa ensimmäisen kerran loppiaisviikonloppuna 2023. Kahden päivän aikana Tampere-talossa kohtasi yli 5 000 pelaamisen harrastajaa, vaikuttajaa, fania ja ammattilaista. Tuleva tapahtuma levittäytyy entistä laajempana Tampere-talon kaikkiin kerroksiin.

Tapahtuman ohjelma sopii koko perheelle. Osallistujat pääsevät tapaamaan ja haastamaan eri peleissä Suomen suosituimpia tubettajia ja muita vaikuttajia. Tubettajista mukaan ovat jo varmistuneet PAQPA, Namikolinx, Tinke ja Nedde. Lisää vaikuttajia ja esiintyjiä julkaistaan myöhemmin syksyllä. Päiväkohtaiset ohjelmanumerot julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Tapahtuma-alueelle rakennetaan erilaisia pelihuoneita, joista löytyy suuri valikoima pelikonsoli-, tietokone- ja kolikkopelejä. Mukana ovat viime kerralta tutut Arcade-peliluola, Minecraft Lounge, Fifa Lounge ja NHL Lounge. Kaikki pelit ovat kävijöiden vapaassa käytössä. Osana tapahtumaa järjestetään Gran Turismo -pelin SM-finaali, jota yleisö pääsee jännittämään paikan päällä. Osastolla on myös mahdollista testata autojen ajamista itse sekä haastaa kansainvälisiä huippuajajia online-pelin välityksellä.

”Joululoman päättävä loppiainen on hyvä ajankohta tällaiselle koko perheen tapahtumalla. Kun lahjasuklaat on syöty ja kodin virikkeet käyvät vähiin, on mukava lähteä tuulettumaan Tampere-taloon muiden pelifanien seuraan. Tapahtuman liput ovat myös taatusti odotettu elämyslahja kuusen alle”, Tanja Järvensivu vinkkaa.

Tubecon Games 2024



Pe–la 5.–6.1.2024

Tampere-talo

Liput

1 päivän (pe tai la) lippu 42 €

1 päivän perhelippu (sis. 1 aik. + 3 lasta) 120 €

2 päivän (pe–la) lippu 65 €

2 päivän (pe–la) perhelippu (sis. 1 aik. + 3 lasta) 190 €

Aukioloajat

Pe 5.1.2024 klo 12–19

La 6.1.2024 klo 12–19

Tapahtuman järjestäjät Tubecon ja Tampere-talo pidättävät oikeuden muutoksiin.

Tubecon Games on ikärajaton pelitapahtuma, jonne kaikki ovat tervetulleita. Alle 3-vuotiaat pääsevät tapahtumaan ilmaiseksi.

Lippuja myyvät Tampere-talon lipunmyynti, Lippu.fi ja Tiketti.

Lisätiedot tapahtumasta

Lisätiedot

Jan Grehn

Toimitusjohtaja

Tubecon

Puh. 050 490 3069

jan@tubecon.fi

Tanja Järvensivu

Liiketoimintajohtaja

Tampere-talo Oy

Puh. 050 536 8133

tanja.jarvensivu@tampere-talo.fi