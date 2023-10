Suomalaiset haluavat ulkopolitiikassa lisää yhteistyötä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa

”Näyttää siltä, että suomalaiset toivoisivat Pohjoismaiden esiintyvän ulkopolitiikassa nykyistä yhtenäisempänä rintamana. Perinteisesti Pohjoismaat ovat tehneet monissa asioissa yhteistyötä, mutta esiintyneet harvoin yhtenäisenä blokkina ulospäin, koska maiden ulko- ja turvallisuuspoliittiset ratkaisut eivät ole olleet linjassa. Suomalaisten toive lisääntyvästä yhteistyöstä Baltian maiden kanssa liittynee Nato-liittolaisuuden lisäksi kasvaneeseen arvostukseen Baltian maiden ulkopolitiikkaa kohtaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoitti Baltian maiden arvioineen oikein Venäjää”, sanoo tulosanalyysin kirjoittanut EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Tulokset perustuvat 2 043 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–13.2.2023. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

