Suomen ilmastoratkaisut vahvasti esillä YK:n ilmastokokouksessa

COP28 on vuoden suurin ilmastotapahtuma, johon Suomi osallistuu ensimmäisen kerran omalla paviljongillaan. Paviljonkia isännöi Business Finland, mutta sen lavalla keskustelua vihreän siirtymän vauhdittamiseksi käyvät omissa tapahtumissaan eri sektoreita edustavat yritykset, organisaatiot, kansalaisjärjestöt sekä ministeriöiden edustajat.

Suomi on yksi maailman johtavista päästöttömän energian innovaattoreista. Suomen kunnianhimoinen 2035 hiilineutraaliustavoite, tavoitteet päästöttömän sähköntuotannon kaksinkertaistamisesta sekä hiilidioksidipäästöjen talteenotosta herättävät maailmalla vahvaa kiinnostusta.

– COP28:ssa Suomi vahvistaa brändiään puhtaan teknologian viejänä ja kiinnostavana investointikohteena sekä tukee ilmastoneuvotteluja edelläkävijäyritysten kanssa, toteaa COP28 Suomen Paviljongin johtaja Severi Keinälä Business Finlandista.

Viesti neuvottelijoille on selkeä: kansainvälisen ilmastopolitiikan kunnianhimon ja toteutuksen tasoa tulee nostaa, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan pitää Pariisin sopimuksen tavoittelemalla tasolla.

Outokumpu ja Nokia ovat paviljongin pääkumppanit

COP28:ssa Nokia tuo yhteen televiestintä- ja teknologia-alat sekä teollisuuden näyttääkseen, miten 5G, tekoäly ja muut digitaaliset ratkaisut voivat vauhdittaa vihreää siirtymää ja näin edistää hiilineutraaliuden saavuttamista.

– Nokialla on keskeinen rooli digitalisaation vauhdittajana ja pyrimme toimintamme avulla maksimoimaan teknologiamme myönteisiä vaikutuksia, eli kasvattamaan kädenjälkeämme. Samalla pyrimme jatkuvasti pienentämään toimintamme mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan, eli jalanjälkeämme. On hienoa, että saamme olla mukana Suomen paviljongissa ja osallistua COP28:ssa edistettävään tärkeään työhön. Uskomme, että tietoliikenneyhteyksillä ja digitalisaatiolla on keskeinen rooli hiilineutraaliuden saavuttamisessa eri toimialoilla, Nokian vastuullisuusjohtaja Subho Mukherjee sanoo.

Outokummun valmistama ruostumaton teräs on avainasemassa mahdollistamassa vihreän siirtymän toteutumista läpi eri toimialojen aina yhteiskunnan perusrakenteista teollisuuteen, rakentamiseen, liikkumiseen ja kodinkoneisiin.

– Kuluva vuosikymmen on ilmastotoimien kannalta erittäin kriittinen, ja on kunnia edustaa Suomea ilmastoratkaisuiden edelläkävijänä. Outokumpu on maailman johtava vähäpäästöisen ruostumattoman teräksen valmistaja ja olemme sitoutuneet alalla ainoana alle 1,5 asteen mukaisiin kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin. Meillä on tärkeä rooli vihreän siirtymän vauhdittajana läpi koko ruostumattoman teräksen arvoketjun. Osallistuminen YK:n ilmastokokoukseen on meille tärkeä askel viedä ilmastotyötä eteenpäin, Outokummun vastuullisuusjohtaja Heidi Peltonen sanoo.

---

Nokian ja Outokummun lisäksi Suomen paviljongin kumppaneita ovat Coolbrook, Neste, OP Ryhmä, Stora Enso, Vetyklusteri, Sitra, Aalto yliopisto, Aeromon, Atmosphere and Climate Competence Center (ACCC), Elstor, Soletair Power, Afstor, Huhtamäki, Kone, Lamor, Paulig, Posti, Puro Earth, Carbo Culture, Taaleri sekä Teknologiateollisuus. Puheenvuoroja kuullaan kattavasti myös yrityssektorin ulkopuolelta, kuten kansalaisjärjestöiltä ja tutkimuslaitoksilta.

Business Finland järjestää COP28 Suomen paviljongin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Paviljongin rahoittavat Business Finland sekä mukaan osallistuvat yritykset ja organisaatiot. Järjestelyjen osalta Business Finland tekee tiivistä yhteistyötä Climate Leadership Coalition CLC:n, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n, ja Keskuskauppakamarin kanssa. Ohjausryhmässä mukana ovat myös ympäristö-, työ- ja elinkeino- sekä ulkoministeriö ja Sitra.

Business Finlandin verkkosivuilla avataan COP28-tapahtumaan liittyvä englanninkielinen alasivusto lokakuun puolivälin jälkeen. Sivustolta on nähtävissä paviljongin esitykset ja puheenvuorot suorana lähetyksenä. COP28 järjestetään Dubaissa 30.11.-12.12.2023.