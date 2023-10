Luova tuotantotalo Koski Syväri järjestää nimikilpailun, jonka palkinto on 10 000 euroa – “luovaan työhön kannattaa panostaa”

Koski Syväri perustettiin vuonna 2013 kolmen valokuvaajan voimin. Kymmenen vuotta myöhemmin vyön alta löytyy menestystarinoita aina Kyrö Distillerysta Sinebrychoffin palkittuihin mainosfilmeihin. ”Emme ole mikään jättifirma, työllistämme 15 ihmistä, ja meille 10 000 euroa on todella iso raha. Mutta jos me luovan työn tekijät emme ole valmiita panostamaan luovaan työhön, kuka sitten olisi?” toimitusjohtaja Kimmo Syväri toteaa.



Uuden nimen toivotaan olevan yllättävä ja mieleenpainuva. Sen tulisi olla lupaus seikkailusta – sitä yritys tavoittelee kaikessa toiminnassaan. “Ideoita voi syntyä missä vain. Me olemme luova talo, joka tuo ihmisiä yhteen. Se on kaiken toimintamme ydin”, luova tuottaja Laura Silvanto kertoo.



Voittajanimen valinnassa on mukana raati, joka koostuu kahdeksasta luovan työn ja kielen parissa työskentelevästä ammattilaisesta. Raatiin kuuluvat näyttelijä-dokkaristi Pihla Viitala, vastaava tuottaja-käsikirjoittaja Elise Pietarila, valokuvaaja Hayley Lê, taiteellinen johtaja Vesa Kemppainen, toimittaja ja luova johtaja Jani Halme, Helsingin yliopiston nimistöntutkija Lasse Hämäläinen, vapaa toimittaja-kirjailija Jose Riikonen sekä juristi Jaakko Lindgren.

Kilpailun osallistumisaika on 4.10.-30.11.2023. Osallistua voi osoitteessa www.koskisyvari.com/nimikilpailu10000/. Voittaja ja uusi nimi julkaistaan vuoden 2024 alussa.

Kaikki luovat, tervetuloa.