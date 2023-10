SKVL asuntomarkkinaennuste 2023: Loppuvuosi menee odottavassa, pikkuhiljaa piristyvässä markkinassa – Korkojen laskua odotellessa

Ohjauskoron viimeisin korotus hidasti syyskuun asuntokauppaa – pienten asuntojen hinnoissa edelleen laskupaineita ylitarjonnan vuoksi

Ostopaine kasvaa, mutta moni odottelee korkojen käännettä alaspäin. ”Markkinauutisointi on luonut joillekin ostajille käsityksen, että asunnoista voi tarjota mitä tahansa. Tämä ei kuitenkaan juurikaan johda kauppoihin vaan enemmänkin pysäyttää neuvottelut kyseisen ostajan kanssa”, kommentoi Mannerberg. Asuntojen hintoja ensisijaisesti ohjaava kysynnän ja tarjonnan suhde on tällä hetkellä melko hyvässä tasapainossa. Lukuun ottamatta aivan pienimpiä kerrostaloasuntoja sekä vanhempia omakotitaloja, joissa kysyntä on selvästi pienempää. SKVL:n säännöllisesti mittaama ”halukkuus ostaa asunto”-mittari on nyt selvästi korkeammalla kuin vuosi sitten, jolloin markkinan hiljaisuus alkoi. ”Myyjien motivaatio”-mittari on myös selvästi korkeammalla, vaikka se on kesästä hiukan laskenut.

Varainsiirtovero ja asuntolainojen korkovähennys

”On ymmärrettävää, että Suomen velkainen talous on haasteellisessa tilanteessa ja hallituksen keinot ovat rajalliset”, kommentoi Mannerberg. ”On mahdollista, että osa asunnon ostajista jopa odottaa sitä, että varainsiirtovero poistettaisiin”, hän jatkaa. ”On erittäin tärkeää, että hallitus antaa tästä pikaisesti vahvemman viestin kuin nyt on tehty. Joko päätös tehdään tai sitten ei, nykytilanne voi mahdollisesti hidastaa kauppaa”, hän jatkaa. Asuntolainan korkovähennyksen palauttaminen olisi vielä parempi tehokeino sille ajalle, kun korot ovat näin korkealla. Kaupankäynnin vilkastuminen toisi varmasti lisää työllisyyttä esimerkiksi rakennusalle ja lisää sitä kautta korvaavia verotuloja. ”Inflaation lasku Suomessa ja EU-alueella on nyt ollut niin nopeaa, että olisi korkea aika EKP:n mahdollisimman pian laskea ohjauskorkoja”, Mannerberg lisää.

Lainansaanti parantunut – käsittelyajat edelleen pitkiä

SKVL on saanut raportteja, että asuntolainojen käsittelyajat ovat edelleen varsin pitkiä. Viestiä on myös tullut, että tällä hetkellä lainoista voi neuvotella paremmin sekä nykyisten velallisien osalta että uusien lainanottajien osalta. Pankit ovat nyt valmiimpia myöntämään asuntolainoja ainakin kasvukeskuksissa. Nyt kannattaa kilpailuttaa lainoja aktiivisesti. Pienempien paikkakuntien isot haasteet ovat edelleen vanhempien talojen ja peruskorjattavien asuntojen rahoitus. Peruskorjauslainojen saatavuuteen ja niiden takauksiin kaivattaisiin pikaisesti valtion apua.

Suomen asuntomarkkina on kärsinyt enemmän kuin moni muu EU-maa

EU-alueella monessa maassa asuntojen hinnat eivät ole juurikaan laskeneet ja kysyntä on pysynyt parempana kuin Suomessa. Suomen asuntohinnat ovat tällä hetkellä Euroopan tasolla keskimääräistä edullisemmat. Suomessa on odotettavissa korjausliikettä ylöspäin, kun korkotaso alkaa laskea ja kysyntä elpyy. Ulkomaisten ostajien kiinnostus Suomea kohtaan on myös nousussa sekä asuntojen että loma-asuntojen osalta. ”Olemme tällä hetkellä erikoisessa suvantovaiheessa, joka alkaa purkautua, kun korot laskevat ja sekä ostajat että myyjät ovat ymmärtäneet markkinan tilanteen”, lisää Mannerberg.

Uudiskohteiden kaupan odotetaan edelleen pysyvän hiljaisena ja hinnoissa laskupaineita

Uudiskohteiden vetoapu asuntomarkkinoilla on edelleen pientä tänä syksynä. Normaalissa markkinatilanteessa uusien asuntojen korkeampi hintataso vaikuttaa omalta osaltaan alueiden hintoihin ja haluttavuuteen. Nykyisessä markkinassa odotusta kestää vielä hetken, mutta viimeaikainen rakennuskustannusten nousu johtaa siihen, että uusien aloitusten hintataso tulee olemaan korkeampi. Jo ensi vuonna tullaan näkemään uudisasunnoissa uutta hintatasoa, joka omalta osaltaan tulee vaikuttamaan myös vanhojen asuntojen hintoihin nostavasti.

Vuokra-asunnoissa suuri tarjonta rauhoittaa vuokrien nousua

Vuokra-asuntojen tarjonta on historiallisen suurta. Kysyntä on myös noussut jonkin verran, mutta ei niin paljon, että asunnoista kilpailtaisiin. Suomessa on kuitenkin alueita kuten Pohjois-Suomen lomakeskukset, joissa pienemmistä vuokra-asunnoista on pulaa. Suuremmista hyvistä vuokra-asunnoista on tasaista kysyntää joka puolella ja niiden tarjonta ei ole riittävää. Korkojen ja hoitovastikkeiden nousu tulee näkymään ensi vuoden aikana vuokrien nousupaineena, mutta tälle syksylle ei vielä ennusteta merkittäviä muutoksia.