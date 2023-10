Aino Huilajan Paluumatkalla kuvaa suuren irtioton jälkeistä arkea

Pakettiautoon muuttanut entinen uraohjus on päätynyt lapsuutensa maisemiin keskelle Lapin jäätyneitä suomaita. Talvituntureiden syleilyssä on aikaa – ja myös pakko – etsiä elämälle uutta suuntaa.

Kun kevät koittaa, matkan on jatkuttava, mutta minne ja mitä se vaatii?

Aino Huilajan Paluumatkalla on kirpaisevan hauska seikkailu Euroopan teillä ja rehellinen kuvaus omannäköisen elämän ja uran etsimisestä.

Aino Huilaja on toimittaja, joka jätti työnsä uutisankkurina vuonna 2019 ja lähti tien päälle yhdessä miehensä ja koiransa kanssa.

Kirjan kuvat ovat Jerry Ylkäsen ottamat. Jerry on ohjaaja ja kuvaaja Van Life- ja Say What -televisiosarjojen takana.

Tekijöiltä on aiemmin ilmestynyt suureen suosioon singahtanut Pakumatkalla (Otava, 2021).

Paluumatkalla ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Aino Huilajan itsensä lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 18.10.2023.

Joen törmällä seisoo vanha eräkämppä, isäni rakentama. Sen ovi narahtaa kuten aina ennenkin, ja hirsiseinät hohkaavat kylmää, mutta vain hetken. Pian piipusta kohoaisi utuinen savu kohti taivasta, joka kaartaa korkeammalla kuin missään muualla. Sen alla on hyvä taivaltaa. Kahden hiihtäjän ja pienen koiran.

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset, arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi