Coxan uusi mobiilisovellus tukee tekonivelpotilaan hyvinvointia

CoxaPolku-sovellukseen luodaan tekonivelpotilaalle henkilökohtaisesti aikataulutettu hoitopolku, jonka avulla potilas saa hoitoonsa liittyviä ajankohtaisia ohjeita ja muistutuksia. Hoitopolkua seuraamalla potilas saa kaiken tarvittavan tiedon juuri oikeaan aikaan. Sovellus sisältää esimerkiksi ohjeet leikkaukseen valmistautumisesta ja kuntoutumisesta.

Coxan digihoitokoordinaattorin Sofia Vehkaojan mukaan sovellus tarjoaa potilaille monia etuja.

”CoxaPolku-sovellus tarjoaa potilaalle tiedon silloin kun hän sitä tarvitsee. Esimerkiksi ennen leikkausta potilas saa kohdennetusti valmistautumiseen liittyvät ohjeet ja leikkauksen jälkeen kuntoutusohjeet. Lisäksi automaattiset muistutukset auttavat potilasta toimimaan oikea-aikaisesti. Sovellus esimerkiksi muistuttaa potilasta tulevista vastaanottoajoista ja ennen leikkausta tauolle jätettävistä lääkkeistä.”

Tehostettu ja oikea-aikainen viestintä sovelluksen kautta helpottaa potilaiden valmistautumista toimenpiteeseen ja varmistaa, että potilaat saapuvat ohjeiden mukaisesti valmistautuneina tekonivelleikkaukseen.

Sovellus lisää potilaan ja henkilökunnan välistä vuorovaikutusta

CoxaPolku-sovellus mahdollistaa uudenlaisen vuorovaikutuksen hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä. Coxan hoitohenkilökunta voi tarvittaessa seurata potilaan etenemistä hoitopolulla ja vastata potilaan kysymyksiin.

”Sovelluksessa potilaan täytyy kuitata osa ohjeista luetuksi. Tarvittaessa ammattilaisemme voivat myös lähettää potilaille muistutuksia, jos jokin asia on jäänyt kuittaamatta,” Sofia tarkentaa.

CoxaPolku-sovelluksen avulla potilas voi myös olla helposti yhteydessä asiakaspalveluun.

”Kiireettömissä asioissa potilas voi ottaa sovelluksen viestitoiminnon kautta yhteyttä ammattilaisiimme. Pyrimme vastaamaan sovelluksen kautta tuleviin viesteihin viimeistään seuraavan arkipäivän kuluessa,” Sofia täydentää.

Sovelluksen sisältö kehitetty potilaiden tarpeisiin

Kehittämispäällikkö Marjo Uusitalon mukaan Coxassa halutaan tarjota potilaille heidän tarpeisiinsa vastaavia palveluita. CoxaPolku-sovelluksen käyttöönotto on vapaaehtoista ja perustuu potilaan halukkuuteen.

”Haluamme tarjota potilaillemme monipuolisia vaihtoehtoja. Osa potilaistamme haluaa käyttää digitaalisia kanavia, kun osa taas pitää perinteisimmistä vaihtoehdoista. Meille on tärkeää tarjota jokaiselle potilaalle hänen tarpeitaan vastaava tapa toimia” Marjo kertoo.

CoxaPolku-sovelluksessa sisältö rakentuu potilaiden yksilölliset tarpeen huomioiden. Sofian mukaan sovelluksessa on ensin kaikille potilaille samat perustiedot, jonka jälkeen polulle lisätään toimenpidekohtaista sisältöä.

”CoxaPolku-sovelluksen sisältö näyttäytyy erilaisena riippuen siitä, leikataanko potilaalta esimerkiksi polvi vai olkapää. Lisäksi sisältöä voidaan täydentää potilaskohtaisesti. Potilaille voidaan esimerkiksi lisätä henkilökohtaisia muistutuksia tai lisäohjeita,” Sofia kertoo.

Ammattilaiset ja potilaat mukana sovelluksen kehittämisessä

CoxaPolku-sovelluksen kehittämisessä on ollut mukana laajasti sekä henkilökuntaa että potilaita. Sovellus on kehitetty yhteistyöllä moniammatillisen tiimin kanssa, johon kuului mm. hoitohenkilökuntaa, IT-osaajia ja sovelluskehittäjiä. Kehitysvaiheessa kerättiin potilailta palautetta ja kokemukset sovelluksen käytöstä olivat positiivisia. CoxaPolkua myös muokattiin potilaspalautteiden pohjalta. Potilaat esimerkiksi toivoivat CoxaPolkuun monipuolisempia kuntoutumisohjeita, joita lisättiin sovellukseen.

Sovellusta kehitetään edelleen yhteistyössä potilaiden ja henkilökunnan kanssa. ”Otamme mieluusti vastaan kehitysideoita ja palautetta. Meihin voi myös olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos sovelluksen käytössä tulee vastaan mitä tahansa ongelmia," Sofia tiivistää.

Digihoitokoordinaattori Sofia Vehkaoja Tekonivelsairaala Coxa

COXAPOLKU-SOVELLUKSEN HYÖDYT POTILAALLE

Sovelluksesta potilas saa kattavasti tietoa hoidon jokaisesta vaiheesta.

Sovellus muistuttaa potilasta ajankohtaisista toimenpiteistä ja huomioitavista asioista.

Sovelluksen kautta potilas voi olla helposti yhteydessä asiakaspalveluun.

Sovelluksen avulla ohjeet kulkevat aina potilaan mukana.

OHJEET COXAPOLKU-SOVELLUKSEN LATAAMISEEN

CoxaPolku-sovellus on vapaasti ladattavissa sovelluskaupasta. Potilaskohtainen CoxaPolku-sisältö on otettavissa käyttöön Omatays.fi verkkopalvelun kautta, jos potilas on asetettu jonoon Coxan hoidontarpeen arviokäynnille tai leikkaukseen 7.9.2023 alkaen.