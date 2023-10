Lähes 60 prosentin asuntosijoittajista ei ole tarvinnut reagoida korkojen nousuun lainkaan – myyntejä 2 prosentilla, kulutuksesta säästänyt joka viides

Vuokranantaja-barometrista ilmenee, että yksityiset vuokranantajat ovat pärjänneet varsin hyvin myös korkeammassa korkoympäristössä.

”Julkisessa keskustelussa on pelätty, että kohonneet korkokulut ovat viemässä asuntosijoittajat konkurssiin ja pakkomyynnit alkavat pian. Barometrin vastaukset kuitenkin osoittavat, että suurimman osan vuokranantajista ei ole tarvinnut ryhtyä lainkaan toimenpiteisiin. Suurin syy tämän taustalla on maltillinen velkavipu. Tämän lisäksi jopa neljäsosa vastaajista ilmoittaa, että kassavirta on edelleenkin positiivinen. Merkittävä joukko yksityisistä vuokranantajista toimii siis maltillisella riskillä, joka suojaa toimintaa markkinaturbulenssissa”, toteaa Suomen vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.

Sijoitusasuntojen myynteihin on ryhtynyt vain 2,4 prosenttia vastaajista ja lyhennysvapaita on käyttänyt ainoastaan 4,2 prosenttia. Noin viidesosa vastaajista on kuitenkin joutunut säästämään kulutuksesta, ja viime keväästä korkojen nousun vaikutus vuokranantajiin on kohonnut. Tässä vastaajaryhmät eroavat kuitenkin huomattavasti. Mitä enemmän asuntoja, sen merkittävämpänä korkojen nousun vaikutus nähdään. Korkojen nousu myös nähdään yleisesti edelleen yhtenä merkittävimpänä riskinä asuntosijoittamisessa, hoitokulujen nousun ohella. Riskit eivät kuitenkaan enää ole kasvaneet viime keväästä.

”Asuntosijoittamisen isoa kuvaa hallitsevat pelättyä merkittävästi positiivisemmat tilastot. 30 prosentilla vastaajista on maltillinen velkavipu, neljänneksellä positiivinen kassavirta, kymmenyksellä laina on korkosuojattu ja toinen kymmenys tekee jopa ylimääräisiä lyhennyksiä”, Karlsson kommentoi.

Suuria vaikeuksia maksaa vastikemaksuja on alle prosentilla vuokranantajista, eivätkä ne ole lisääntyneet barometrin mukaan lainkaan. Pienet maksuhaasteet sen sijaan ovat hienoisessa nousussa.

Laskeva trendi asunnon ostoaikeissa on taittunut ja kääntynyt hienoiseen nousuun

Vuokranantaja-barometrin vastauksissa asunnon ostoaikeet ovat laskeneet kaksi vuotta putkeen. Nyt lasku on loppunut, vaikkakin nousua kevään tulokseen on ainoastaan 0,8 prosenttiyksikköä. Merkittävää kuitenkin on trendin kääntyminen. Myyntipuolella aikeet ovat vastaavasti vähentyneet. Karlssonin mukaan kehitystä selittää talouskehityksen isompi kuva ja vuokranantajien toiminnan riskinsietokyky.

”Korkohuippu alkaa olla saavutettu, ostovoima elpyy ja oman talouden ennustaminen on helpompaa. Tämän lisäksi vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat tietyissä paikoissa kääntyneet jopa pienoiseen nousuun, joskin pääkaupunkiseudulla saatetaan joutua odottamaan vielä hintakäännettä johtuen pääosin runsaasta tarjonnasta. Koska vuokranantajista leijonanosaa suojaa maltillinen riskitaso, myöskään myyntejä ei tarvitse tehdä laskeviin markkinoihin. Toisaalta ostoaikeiden pieni piristyminen saattaa viitata myös siihen, että markkinoiden uskotaan olevan pohjilla tai vähintäänkin lähellä pohjaa”, Karlsson pohtii.

Lisäksi hän muistuttaa, että asuntolainahakemukset ovat nousseet, vaikkakaan nostoiksi ne eivät vielä realisoidu entiseen malliin.

”Asuntolainahakemusten nousu viittaa siihen, että pinnan alla on kysyntää ja asuntoja katsotaan. Barometrista selviää myös, että suuremmat vuokranantajat tekevät todennäköisemmin sekä ostoja että myyntejä. Tämä saattaa viitata siihen, että isommat vuokranantajat tekevät aktiivisesti toimenpiteitä sopeutukseen muuttuneeseen korkoympäristöön”, Karlsson sanoo.

Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometri toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyyn vastasi 2354 yksityistä vuokranantajaa. Kysely toteutettiin 1.9.-17.9.2023. Vuokranantaja-barometri on toistuva tutkimus, joka toteutetaan puolivuosittain syksyllä ja keväällä.

Tarkemmat tiedot tutkimuksen tuloksista ja kaupunkikohtaisista tiedoista on mahdollista pyytää median käyttöön eemeli.karlsson@vuokranantajat.fi