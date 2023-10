Mediakutsu: Oikeudenhoidossa varauduttava velkajärjestelyjen ja konkurssien määrän huomattavaan kasvuun

Juristiliitto julkaisi vastuullisten lakipalveluiden työnantajaperiaatteet 16.5.2023 08:56:54 EEST | Tiedote

Liki kolmannes yksityisellä sektorilla työskentelevistä juristeista on kertonut työaika- ja uupumisongelmien olevan työpaikallaan vakava ja jatkuva ongelma*. Esimerkiksi työaikalakia ei noudateta. Lainvastaisuuden lisäksi liiallinen työkuorma on ristiriidassa yritystoiminnan vastuullisuuden kanssa. Juristiliitto on julkaissut vastuullisten lakipalveluiden työnantajaperiaatteet, joiden noudattamiseen se toivoo lakialan palveluita tarjoavien yritysten sitoutuvan. Periaatteet kertovat työntekijöille ja asiakkaille yrityksen sitoutuvan työnantajan vastuullisuuteen.