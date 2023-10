Foodoran tilastot osoittivat – Turku on Suomen hampurilaispääkaupunki 2023

Hampurilainen esiteltiin suomalaisille 1952 Olympialaisten yhteydessä, jolloin Helsinkiin saapui vieraita ympäri maailmaa. Tällöin hampurilaisen välissä tarjottiin pelkästään naudan jauhelihasta valmistettu pihvi. Tasan 50 vuotta sitten ensimmäinen amerikkalaistyyppinen hampurilaisketju, Wimpy, rantautui Suomeen.

80-luvulta lähtien suomalaiset ovat päässeet herkuttelemaan monien muiden hampurilaisketjujen tarjonnasta. Suosituimpia näistä ovat olleet Hesburger ja McDonalds, joiden hampurilaisia Foodorasta tilataan kaikkein eniten.

– Suosituimmat hampurilaiset ovat Juusto- ja Kerroshampurilainen, joita tilataan vuositasolla miljoonia kappaleita. Hampurilaisten myynti on kasvanut lähes kaikissa kaupungeissa vuoteen 2022 verrattuna. Helsingissä 26 %, Turussa 16 % ja Mikkelissä jopa 37 %. Toki kuluttajien mielenkiinto on siirtynyt kulinaristisempiin vaihtoehtoihin, mutta silti edelleen perushampurilaiset ovat kaikkein suosituimpia, sanoo Foodoran Head of Commercial, Einar Toivonen.

Pienempiä, hampurilaisiin erikoistuneita ravintoloita ilmestyy katukuvaan jatkuvasti. Hampurilaisten suosio ei siis näytä laantuvan, päinvastoin. Erityisesti sunnuntaisin Foodoran tilastoissa näkyy hampurilaisten myynnissä selkeä piikki.

Turku kirkkaasti voittajaksi – hyvinä seuraajina Pori ja Tampere

Foodora selvitti eri puolilla Suomea olevien kaupunkien hampurilaisten suosion kaupungin asukaslukuun nähden. Väkiluvultaan suurin Helsinki ei suinkaan noussut kärkisijoille, vaan sijoittui vasta kuudenneksi. Helsingin taakse jäivät Mikkeli, Rovaniemi, Lappeenranta ja Vaasa.

Voittajakaupungissa Turussa syödään selvästi enemmän hampurilaisia kuin muilla Suomen paikkakunnilla. Syyksi voi vain arvailla Hesburgeria. Aika tasaisesti seuraavina loistavat Pori ja Tampere.

– Todella hienoa huomata, että hampurilaisten kotiinkuljetusmyynnit ovat kasvaneet tänä vuonna Turun ohella tasaisesti lähes kaikissa suomalaisissa kaupungeissa. Hesburgerin hampurilaiset ovat selvästi koko kansan herkkuja. Uskomme, että kotiinkuljetuspalvelut tulevat kasvamaan myös tulevaisuudessa, kommentoi Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti.

Hampurilaisilla on nykyään oma juhlapäivänsä, jota vietetään vuosittain 28.5. Myös pikaruokaa juhlistetaan vuosittain 16.11. Kaikkia hampurilaisia ei tänä päivänä kuitenkaan enää lueta perinteiseksi pikaruoaksi, vaan ne voivat olla myös kulinaristinen elämys.

Vuoden 2023 hampurilaispääkaupunkilistaus:

Turku Pori Tampere Kuopio Oulu Helsinki Mikkeli Rovaniemi Lappeenranta Vaasa

Tiedot on kerätty ajalta 25.3. - 25.9.2023. Mukana tilastoissa ovat kaikkien Foodoran sovelluksen kautta tilattavien ravintoloiden hampurilaiset isoimmista ketjuista pienempiin lähiravintoloihin. Vuoden 2023 alusta Foodora on toimittanut Hesburgerin hampurilaiset kotiin yksinoikeudella.

Vertailuna 2022 hampurilaispääkaupunkilistaus:

Turku Tampere Pori Oulu Kuopio Helsinki Rovaniemi MIkkeli Vaasa Lappeenranta

Tiedot on kerätty ajalta 25.3. - 25.9.2022. Mukana tilastoissa ovat kaikkien Foodoran sovelluksen kautta tilattavien ravintoloiden hampurilaiset isoimmista ketjuista pienempiin lähiravintoloihin.