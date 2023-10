Pete Leppänen: Levytysseikkailua Glitterikaupungissa ja riemukkaita rokkiviittauksia

”Rokki-Pupu on alter egoni: koulukiusattu pikkukaveri, jolla on suuria unelmia ja joka saa musiikista voimaa. Mulla oli lapsena täysin epärealistiset ajatukset omasta tulevasta rokkitähteydestäni”, kertoo kirjailija Leppänen. Satojen rock-keikkojen ja kymmenen albumin mies kirjoitti lapsille kuvauksen rokkarin elämästä: mitä ovat tunteet lavalla tai jännitys ja stressi levynteon kanssa? Millaista on kierrellä pitkillä keikoilla ja tehdä vähän kaikkea roudauksesta paidanmyyntiin?

Leppäsen kirjoittamassa ja Paula Melan kuvittamassa kirjassa Pöpelikkölän pikkukylän uudet tähdet Rokki-Pupu ja Rolli-Pöllö ovat kesän aikana valloittaneet festariyleisöjä ja pääsevät toteuttamaan suurta unelmaansa, kun levy-yhtiö kutsuu neuvotteluun. Levytyssopimuksen myötä kaksikolla ja heidän tiimillään alkaa vauhdikas seikkailu suuressa Glitterikaupungissa, jossa studio Lokinpesä jo odottaa tulokkaita. Vaikka levytys alkaa lupaavasti, outo ongelma alkaa pian vaivata: kitararaidalla kuuluu erikoista, aavemaista ulinaa. Onko studiossa kummitus?

”Tärkeitä teemoja kirjassa ovat ystävyys, unelmien tavoittelu, kiusaaminen ja tietenkin se rock: miten bändit syntyvät ja mitä kaikkea siihen kuuluu.” Sarjan kahdessa aiemmassa kirjassa on käsitelty keikkaa ja kiertuetta, uudessa teoksessa levytystä. ”Tässä trilogiassa on siis koko kaari käyty läpi. Jatkossa kaikki on toistoa: keikka, kiertue, levy, ja sama kierros alusta.”

Pete Leppänen sanoo kirjoittavansa erityisesti alakouluikäisille lapsille, joita rock-musiikki kiinnostaa. ”Jos minulle olisi ojennettu tällainen kirja 7-vuotiaana, jolloin hurahdin Hanoi Rocksiin, olisin ollut riemuissani. Mutta lasten lisäksi tämä on kirjoitettu myös kaltaisiani rokkifaijoja ja -mutseja ajatuksella, että kerrankin aikuisiakin kiinnostava iltasatu. Kirjassa on lukuisia viitteitä todellisiin rokkijuttuihin, jotka lapsen korvaan kuulostavat vain hauskoilta, mutta joista aikuinen saa eräänlaisen lisätason kirjaan.”

Pete Leppäsellä on 30 vuoden muusikon kokemus rock’n’rollin maailmasta. Hän on kirjoittanut aiemmin kirjat Rokki-Pupu ja Rolli-Pöllö – Keikkakuumetta sekä Rokki-Pupu ja Rolli-Pöllö – Kirotut lokit. Hän työskentelee päivisin kirja-alalla ja viettää usein iltansa kitaran varressa.

Pete Leppänen, Rokki-Pupu & Rolli-Pöllö – Studion kummitus. Lasten Keskus 2023. 171 s. Kansi ja kuvitus Paula Mela. ISBN 978-952-859-6. Kl 84.2. Ilmestyy lokakuussa 2023.