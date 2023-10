Andrew Cresswell nimitetty Kuori Oy:n uudeksi kasvujohtajaksi

Kuori Oy on vuonna 2015 perustettu korkean teknologian suomalainen yritys, joka suunnittelee ja valmistaa massakustomoituja näyttöratkaisuja, ja toimittaa niitä maailmanlaajuisesti. Liiketoiminnan fokuksessa ovat mm. erilaiset teollisten olosuhteiden näyttötarpeet, maksuterminaalit eri ympäristöihin kuten ulkomaksupäätteet kattaen pysäköintilaitteet, sähköautonlataus, ja pikaruokaravintolat, sekä erilaiset mainosnäyttöratkaisut myös haastaviin olosuhteisiin. Sillä on haussa useita näyttöteknologiaan liittyviä patentteja.



Kuori on virallinen Googlen partneri ja saanut yhtenä maailman ensimmäisistä yrityksistä lisenssin sertifioidun Androidin kehitykseen yrityskäyttöön tulevia näyttöratkaisuja varten. www.kuori.tech





Kuori Oy, founded in 2015 in Finland, is a high-technology company specialising in designing and manufacturing Hardware and Software Interfaces for Digital Experience Platforms (DXP), delivering them worldwide. Additionally, it has several pending patents relating to display technology. Its expertise delivers added value in various demanding environments: industrial displays, advertising, and payment terminals such as parking, EV charging and fast food.



Kuori’s core competencies include Android OS development. By building its Android version, with full Google GMS compatibility and certification (EDLA), Kuori brings new advantages to its display and OS customers. www.kuori.tech