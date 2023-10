BÖLE Arena &Club avautuu, Helsingin livekulttuurin uusi helmi löytyy Pasilasta

KUTSU: FinnSec 2023 ja Turvallisuus 2023 -messuille Helsingin Messukeskukseen 11.–12.10.2023 4.10.2023 09:32:24 EEST | Kutsu

Tervetuloa Suomen suurimpaan turvallisuusteknologian ja -palveluiden FinnSec 2023:n ja palo- ja pelastusalan Turvallisuus 2023 -messuille. Tapahtumakokonaisuuden aukioloajat ovat ke 11.10. klo 9–16, after work 16–19 ja to 12.10. klo 9–16. Kutsun lopussa on linkki akkreditoitumiseen.