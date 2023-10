Kymi Kantri itsenäistyi Kymi Libri -kirjamessuista

Kun Kymi Kantri -musiikkifestivaali on nyt toteutunut neljä kertaa ja vakiinnuttanut paikkansa Suomen suurimpana rootsmusiikkitapahtumana, sen on aika itsenäistyä omaksi yhdistyksekseen. Tähän asti tuotannon ja talouden on hoitanut PRO Kaakon kirjamessut ry, joka keskittyy jatkossa Kymi Libri -kirjamessujen ja muiden Libri-konseptin tapahtumien tuotantoon yhdessä Reuna-kustantamon kanssa.