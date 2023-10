Työelämägallup: Työpaikoilla haluttaisiin sopia enemmän palkoista ja työajoista

Mikael Pentikäisen blogi: Työmarkkinareformeille on huutava tarve 26.9.2023 06:58:58 EEST | Tiedote

Ay-liike on käynyt näyttävään taisteluun hallituksen työmarkkinauudistuksia vastaan. Erilaisia toimenpiteitä on käynnissä harva se päivä. Toistaiseksi toimet ovat olleet maltillisempia kuin johtajien puheet. Toivottavasti niin on jatkossakin, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa.