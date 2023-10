Hanna Holopainen kutsuu kansanedustajat allekirjoittamaan lakialoitteen turkistarhauksen lopettamiseksi

– Kansalaisaloite turkistarhauksen lopettamiseksi keräsi eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta vain yhden päivän aikana. Tämä kertoo suomalaisten vankasta halusta lopettaa turkistarhaus Suomessa. Toivon, että tänään Eläinten päivänä näytämme, että myös eduskunnasta löytyy kansan tahtotila turkistarhauksen kieltämiseksi Suomessa, kertoo lakialoitteen jättänyt kansanedustaja Hanna Holopainen.

– Turkistarhaus ei ole eettistä, kestävää eikä taloudellisesti kannattavaa. Viime kesänä tuli selväksi, että turkistarhaukseen liittyy myös vakavia kansanterveydellisiä riskejä, kun lintuinfluenssa pääsi leviämään turkistarhoille. Yli 100 00 turkiseläintä on jo lopetettu lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi suomalaisilla turkistarhoilla. Suomi on yksi Euroopan harvoja maita, missä turkistarhaus on yhä sallittua, kertoo Holopainen.

Viime kesänä lintuinfluenssa siirtyi Suomessa ensimmäistä kertaa turkiseläimiin. Lintuinfluenssavirukset muuntuvat herkästi ja niiden kyky aiheuttaa tautia myös ihmisessä kasvaa nisäkkäisiin sopeutumisen myötä.

– Pandemiat kehittyvät helposti juuri turkistarhoilla. Turkiseläimet elävät hyvin tiiviisti, mikä luo otollisen paikan virusten nopealle leviämiselle ja muuntumiselle. Pahimmassa tapauksessa nisäkäsadaptaatio johtaa uuden influenssaviruksen aiheuttaman pandemian syntymiseen. Tätä haluamme kaikin keinoin välttää. Emmehän halua, että seuraava pandemia saa alkunsa suomalaiselta turkistarhalta, kommentoi Holopainen.

– Enemmistö suomalaisista vastustaa turkistarhausta nykymuodossa. Toivon, että kysymyksestä ei tule hallitus-oppositio asetelmaa, vaan löytäisimme yhteisen sävelen yhteisen asian ympärille, Holopainen sanoo.

– Turkistarhojen kannattavuus on laskussa. Autetaan turkistarhaajia siirtymään muihin elinkeinoihin tai eläköitymään, niin että kukaan ei putoa tyhjän päälle. Otamme askeleen kohti eläinten parempaa kohtelua ja minimoimme riskejä uuden pandemian syntymiselle, päättää Holopainen.

Holopainen on pannut lakialoitteen vireille Eläinten päivänä 4.10.2023.

Kansanedustajat voivat allekirjoittaa lakialoitteen 31.10. saakka.