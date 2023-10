Kiehtova suurkaupunki, jossa itä ja länsi kohtaavat – viisi syytä vierailla Istanbulissa

Matkailulehti Travel and Leisuren lukijat ovat tänä vuonna valinneet Istanbulin ”Euroopan parhaaksi kaupungiksi”, jonne miljoonat turistit matkustavat tutustumaan sen rikkaaseen historiaan ja kulttuuriin. Istanbulin tunnetuimpiin nähtävyyksiin lukeutuvat muun muassa Hagia Sofian temppeli, Sininen moskeija sekä Grand Bazaar. Rannan tuntumassa, kaupungin sydämessä sijaitseva Galataport on uusi kulinarismin ja kulttuurin keskus, joka houkuttelee vieraita upealla näköalalla Bosporinsalmelle.

İstanbul Çırağan Coffee

Maukas turkkilainen keittiö kutsuu herkkusuita

Turkkilainen keittiö on yksi tärkeimmistä syistä vierailla Istanbulissa. Kaupungissa pääsee nauttimaan ainutlaatuisesta ruokakulttuurista, aina turkkilaisesta aamiaisesta oliiviöljypohjaisiin kasvisruokiin sekä runsaista kebabeista suussa sulavaan baklavaan. Istanbul tunnetaan maanosien rajat ylittävien kulinaaristen perinteiden risteyskohtana ja ottomaanien palatsien yltäkylläisen keittiön syntypaikkana. Istanbulin ruokakulttuurissa yhdistyvät muinaiset perinteet ja nykyaikaiset maut, joka tekee siitä yhden maailman houkuttelevimmista kulinaristisista kaupungeista. Siksi ei olekaan yllättävää, että Michelin-oppaan tarkastajat nostivat Istanbulin valokeilaan 38. kansainvälisenä kohteena. Michelin-oppaan Istanbul 2023 -valikoima heijastaa paikallista monimuotoisuutta ja perinteitä ja se avaa alueen kulinaarista maisemaa. Michelin-oppaan Istanbul 2023 -valikoima pitää sisällään 53 ainutlaatuista ravintolaa.

Entistä kestävämpää matkailua

Kestävä kehitys on yksi tämän päivän ajankohtaisimmista aiheista myös matkailun saralla. Turkki etenee aiheen saralla suunnitelmallisesti pyrkimällä kestävään muutokseen matkailualalla. Turkki allekirjoitti ensimmäisenä maana maailmassa Maailman kestävän matkailun neuvoston (Global Sustainable Tourism Council, GSTC) kanssa sopimuksen ja se pantiin täytäntöön vuonna 2022. Ohjelma auttaa Turkkia maksimoimaan sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt paikalliselle yhteisölle, vahvistamaan maan kulttuuriperintöä, säilyttämään biologisen monimuotoisuuden, vaalimaan ekosysteemejä ja luonnon kauneutta, vähentämään saastumista sekä säästämään luonnonvaroja. Turkin perimmäisenä tavoitteena on, että kaikki maan kohteet saavat kestävän matkailun sertifikaatin vuoteen 2030 mennessä. Turkin suosituimmasta matkailukohteesta, Istanbulista löytyykin monia majoitusvaihtoehtoja, joilla on kestävän kehityksen sertifikaatti.

İstanbul Bosphorus Bridge

Kaunis Istanbul on parhaimmillaan jokaisena vuodenaikana

Välimeren rannalla sijaitsevassa Turkissa nautitaan leudosta säästä koko syyskauden, jopa marraskuuhun asti, joten syksy on varsin suotuisa aika matkustamiselle. Istanbuliin voi matkustaa kaikkina vuodenaikoina – aurinkoinen ja lämmin kesä tuo kaupunkiin elämää, kun taas kevät ja syksy värittävät Istanbulin romanttisin sävyin. Talvi puolestaan tuo aivan erityistä tunnelmaa kulttuuriseen ja historialliseen kohteeseen.

Ystävälliset turkkilaiset

Yksi ikimuistoisimmista asioista Istanbulissa on turkkilaisten lämmin ja vieraanvarainen suhtautuminen matkaajiin. Turkkilaiset ovat ylpeitä "misafirperverlik"-perinteestään, joka tarkoittaa vieraanvaraisuutta. Paikalliset jututtavat mielellään matkaajia ja tarjoavat apuaan. Tämä aito ystävällisyys luo rennot puitteet vilkkaaseen metropoliin tutustumiselle. Kun uppoudut Istanbulin kulttuurihistoriallisiin ihmeisiin ja herkulliseen keittiöön, varaa myös hetki aikaa paikallisten kanssa jutteluun.

Sijainti hyvien lentoyhteyksien päässä

Istanbulin sijainti Euroopan ja Aasian risteyksessä tekee kaupungista kiehtovan matkakohteen, josta on erinomaiset lentoyhteydet muualle Eurooppaan. Suorat lennot yhdistävät kaupungin moniin eurooppalaisiin pääkaupunkeihin, kuten Helsinkiin. Suorat lentoyhteydet Istanbuliin tuovat matkaajan nopeasti keskelle kaupungin vilinää nauttimaan maan ainutlaatuisesta kulttuurista ja historiasta – paikallisia herkkuja unohtamatta.