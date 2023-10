Kutsu 10.10. ja 24.10.23: Suomen Akatemian Ilmasto, tiede ja tulevaisuus -webinaarisarja jatkuu

Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan webinaareja!

Aika: tiistait 10.10. ja 24.10. klo 14–15

Paikka: webinaari

Tiistaina 10.10.2023 klo 14–15 suorassa lähetyksessä aiheena on Muuttuva ilmasto ja tulevaisuuden kaupungit. Haastateltavina ovat professori Jukka Käyhkö Turun yliopistosta, erikoistutkija Kirsti Jylhä Ilmatieteen laitokselta ja kehittämispäällikkö Juha Peltomaa SYKEstä. He pohtivat, miten ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen kaupungeissa ja millaisia olisivat ilmastonkestävät kaupungit.

Tiistaina 24.10.2023 klo 14–15 aiheena on Ilmastonmuutos arktisella alueella. Lähetys on nauhoitettu. Haastateltavina ovat professori Minna Palmroth ja yliopistotutkija Maija Heikkilä Helsingin yliopistosta sekä akatemiatutkija Antti Eloranta Jyväskylän yliopistosta. He keskustelevat siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa arktisen alueen eri elementtien yhteistoimintaan. Näitä ovat esimerkiksi revontulihiukkaset tai vesistöjen ravintoverkot.

Tutkijoita haastattelee ilmastojournalisti, Long Play -julkaisun perustajajäsen ja tietokirjailija Hanna Nikkanen. Keskustelujen kieli on suomi.

Saadaksesi osallistumislinkin, ilmoittaudu webinaariin tästä linkistä. Linkki on ilmoittautumisen vahvistuksessa, joten vahvistus kannattaa säästää. Linkki tulee myös tapahtuman sivulle.

