Lämpöä ja väriä uusissa neulekirjoissa

Anna-Karoliina Tetri, Annika Konttaniemi, Hanne Piirainen, Heli Rajavaara, Iris Tanttu, Marjukka Vuorisalo, Merja Ojanperä, Pirjo Iivonen, Tiia Reho, Védis Jónsdóttir:

KAVERILLE KANS!

Mikä ilahduttaisi enemmän kuin lämpöinen neule? Tietysti kaksi lämpöistä neuletta: yksi itselle, toinen lemmikille – ja yhteinen kävelylenkki!

Kymmenen nimekästä tekijää on suunnitellut koiralle ja ihmiselle yhteensopivat neuleet, kissakaveriakaan unohtamatta. Koirien neuleet on mitoitettu erikokoisille ja -muotoisille koirille, ja lisäksi annetaan ohjeita mittojen muuttamisesta omalle lemmikille sopivaksi. Ihmisten koot ulottuvat lapsesta aikuiseen, ja mukana on paljon unisex-malleja.

Neuleet neulotaan koiramaista käyttöä ja pesua kestävistä langoista.

Ilmestyy 10.11.2023

Merja Ojanperä: NEULETUNNELMIA

Herkän kauniit puserot, tunikat ja villatakit neulotaan enimmäkseen kaarrokeneuleina pehmeistä langoista, jotka tuntuvat ihanalta ihoa vasten. Utuinen mohairlanka tuo hippusen ylellisyyttä niin arkeen kuin juhlaankin sopiviin neuleisiin.

Neuleiden värimaailma on hillitty. Suurin osa neuleista on yksivärisiä, joissain käytetään harkitusti harmonisia tehostevärejä. Ohjeet on sarjottu moneen kokoon. Näyttävyydestään huolimatta neulemallit ovat kokeneelle neulojalle suhteellisen helppoja.

Ilmestyy 13.11.2023

Pirjo Iivonen: JÄMÄLANKASUKAT 2

Syksyn värikkäimmät villasukat syntyvät jämälangoista, kun huippusuosittu sukkakirja saa jatkoa.

Sijoita langanloput viisaasti ja neulo monivärisiä sukkia eri tekniikoilla. Jo pienellä lankamäärällä saat nilkkapituiset sukat, isosta riittää polvisukkiin.

Pääasiassa kirjo-, intarsia-, pitsi-, pinta- ja mosaiikkineuleella toteutettavien näyttävien sukkien mallikerrat ovat selkeitä ja suhteellisen tiheästi toistuvia. Mukana on myös suurempia neulekuvioita, joissa kuviolankojen sävyjen kirjo pääsee oikeuksiinsa. Ohjeet on laadittu yleisimmille langanpaksuuksille eli sport (esim. Nalle) ja DK/worsted (esim. 7 Veljestä). Osassa malleista jämälangat yhdistetään yhteen samana säilyvään pohjaväriin.

Ilmestyy 30.9.2023