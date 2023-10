Helminauha-podcastissa puhutaan avoimesti lahjasoluilla alkunsa saaneiden kokemuksista

Helminauha-hanke tuottaa tietoa ja tukea lahjasoluhoitojen avulla lasta toivoville ja lapsen saaneille perheille sekä lahjasolutaustaisille henkilöille. Hankkeen tavoitteena on, että vanhemmat saavat tietoa ja tukea lapsen alkuperään liittyvien kysymysten käsittelyyn sekä valmiuksia puhua lahjasoluilla alkunsa saaneen lasten kanssa lahjasolutaustasta. Tavoitteena on myös tarjota tietoa ja tukea lahjasoluilla alkunsa saaneille henkilöille. Hanke palvelee lahjasoluperheiden lisäksi ammattilaisia, lahjasoluperheiden läheisiä, sukusolujen lahjoittajia ja lahjasoluhoitoja suunnittelevia. Hanke on käynnistynyt vuonna 2019 ja sillä on STEA:n rahoitus vuoden 2024 loppuun. Hanke on osa Lapsettomien yhdistys Simpukan toimintaa.