Puolangan Vaarinkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtäville (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Kainuun ELY-keskus toimii hankkeen yhteysviranomaisena, jonka tehtävänä on toteuttaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely. YVA-menettelyn mukaisina vaihtoehtoina tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) lisäksi maksimivaihtoehtona (VE1) 12 tuulivoimalan rakentamista Vaarinkankaan alueelle ja (VE2) 9 tuulivoimalan rakentamista Vaarinkankaan alueelle.

Voimala-alueen liittämiseksi valtakunnan verkkoon on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoa. vaihtoehdossa SVE1 rakennetaan uutta 400 kV -voimajohtoa noin 14 kilometriä ja vaihtoehdossa SVE2 noin 19 kilometriä. Vaihtoehdot sijoittuvat pääosin Puolangan kunnan alueelle, mutta SVE1-reitti sijoittuu eteläosassa hieman alle kahden kilometrin matkalla Paltamon kunnan alueelle ja SVE2-vaihtoehdossa voimajohdosta noin viisi kilometriä sijoittuu Vaalan kuntaan. Yhtenä vaihtoehtona (SVE0) on liittää Vaarinkankaan tuulivoimapuisto Haarasuonkankaan hankealueelle rakennettavalle sähköasemalle maakaapeleilla.

Nyt nähtävillä oleva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 2.11.2023 saakka. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima esitys YVA-menettelyssä tehtävistä selvityksistä ja käytettävistä arviointimenetelmistä. Konsulttina selostusta laatimassa on toiminut AFRY Finland Oy. Nähtävillä olon jälkeen yhteysviranomaisella on kuukausi aikaa laatia YVA-ohjelmalausunto.

Kuulutus arviointiohjelmasta on nähtävillä 4.10.–2.11.2023 Paltamon, Puolangan ja Vaalan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä Kainuun ELY-keskuksen kuulutukset -verkkosivulla.

Arviointiohjelma on nähtävillä sähköisesti hankkeen YVA-verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaarinkangastuulivoimaYVA, missä se pysyy kuulemisajan päätyttyäkin. Hankkeen YVA-ohjelman paperiversioon voi tutustua 4.10.2023 - 2.11.2023 Kainuun ELY-keskuksella (Kalliokatu 4, 87100 Kajaani), Paltamon kunnantalolla (Salmelankuja 1, 88300 Paltamo), Puolangan kunnankirjastolla (Koulukatu 4, 89200 Puolanka), Puolangan kunnanvirastolla (Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka), Vaalan kunnankirjastolla (Niskantie 8, 91700 Vaala) ja Vaalan kunnanvirastolla (Vaalantie 14, 91700 Vaala).

Hanketta, YVA-ohjelmaa ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään 25.10.2023 klo 17.00–19.00 (kahvitus klo 16.30 alkaen) Puokion kylätalolla (Vaalantie 240/Vanhanrannantie 2, 89210 Puokiovaara). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Hankkeen YVA-arviointiohjelma liitteineen sekä osallistumislinkki yleisötilaisuuteen löytyvät YVA-hankkeen verkkosivulta (ymparisto.fi).

Kansalaisilla sekä yhteisöillä on viranomaisten ohella mahdollisuus lähettää kirjallinen mielipide YVA-ohjelmasta 2.11.2023 mennessä osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Viitteeksi KAIELY/ 241 /2023. Sähköisenä toimitetun mielipiteen toivotaan olevaan kopioitavassa muodossa.