SDP:n Mäkinen huolissaan Ilmavoimien alkeislento- ja harjoitushävittäjäkoulutuksen tulevaisuudesta

Vuonna 2016 Vinka-alkeiskoulutuskoneiden tilalle Iso-Britanniasta käytettyinä hankittujen Grob G 115-koneiden käyttöönotossa on ollut vaikeuksia. Saksalainen valmistaja ei ole sitoutunut konelaivueen ylläpitoon ja käytettävissä olevien koneiden määrä on huomattavasti alempi kuin ostettujen koneiden lukumäärä. Ongelmat johtivat Vinka-kaluston elinkaaren jatkamiseen vuoteen 2022 asti. Grob-koneiden elinkaareksi arvioitiin hankinnan yhteydessä 20-30 vuotta. Keuruulla toukokuussa tapahtuneen Hawk-harjoitushävittäjän onnettomuuden osalta osa Hawk-kalustosta on vieläkin lentokiellossa. Kesäkuussa vapautuivat käyttöön tuoreimpana vuonna 2007 Sveitsistä käytettyinä hankitut, uudemmat Mk 66-mallin Hawkit. Hawk-kalusto on ollut käytössä Suomessa vuodesta 1980 ja konetyypillä on tarkoitus lentää 2030-luvun lopulle.



-Olen huolissani alkeiskoneiden ja harjoitushävittäjien kunnosta, ne eivät tällä hetkellä vastaa Ilmavoimien koulutustarpeisiin, mikä aiheuttaa vaikeuksia koulutusohjelmien läpiviennille. Pystyykö kalusto selviämään tehtävistään 2030- ja 2040-luvuille asti, kuten on suunniteltu, pohtii kansanedustaja Riitta Mäkinen.



Suomalainen lentäjäkoulutus uran alusta lähtien ja siihen liittyvä lentotekninen osaaminen, ovat osa kansallista puolustuskykyämme. Nato-kumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö ei tulevaisuudessakaan korvaa omaa kalustoa ja osaamista.

- Toivottavasti lentokaluston kunto-ongelmien kasautuminen eivät johda koulutuksen ulkoistamiseen tulevaisuudessa. Tarvitsemme ehdottomasti omaa kansallista osaamista, pohtii Mäkinen.



Olemmekin jättäneet yhdessä Keskustan kansanedustajien Mikko Savola ja Hanna Huttusen kanssa hallitukselle kirjallisen kysymyksen koulutuksen järjestämisestä jatkossakin kansallisesti omalla kalustolla sekä osaamisella Nato-yhteistyössä ja miten nykyinen tilanne korjataan.