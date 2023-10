Pirkanmaan päihde- ja mielenterveyspalveluihin vahvemmat perustason palvelut ja uusi yhtenäinen digipalvelujen tukema toimintamalli

Selvitystyön aikana purettiin mielenterveyspalvelujen jonoa. Kesäkuusta elokuun loppuun mennessä puolitettiin käsittelemättä olleiden lähetteiden määrä. Vaikuttavaa jonojen purkua saadaan aikaan vasta toimintamalleja uudistamalla.

- Psykiatriaa ja mielenterveys- ja päihdepalveluja johdetaan jatkossa kokonaisuutena. Myönteisiä muutoksia on jo saatu aikaan tiivistämällä psykiatrian poliklinikoiden ja peruspalveluiden yhteistyötä., sanoo selvitystyöryhmän puheenjohtaja, vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo.

Tähän mennessä varhaista hoitoa mielenterveys- ja päihdeongelmiin on ollut Pirkanmaalla niukasti saatavilla, ja ongelmat ovat kärjistyneet. Lisäksi erikoissairaanhoitoon on lähetetty paljon lievemmin oireilevia potilaita, koska perustason palveluja ei ole ollut saatavilla. Pirkanmaalla on eri alueilla ollut erilaisia kriteerejä, peruspalveluiden valikoimasta riippuen. Järjestelmä on edelleen hyvin pirstaleinen ja hoitokäytännöt epäyhtenäisiä.

Uusi toimintamalli ja laajempi hoitovalikoima

Käyttöön otetaan koko Pirkanmaalla toimintamalli, johon kuuluu digitaalisesti tuettu, systemaattinen hoidon tarpeen arvio ja nopea hoidon aloitus. Perustasolle tulee entistä laajempi hoitovalikoima, kuten vaikuttavat lyhytterapiat ja digitaalisesti tuetut hoidot. Yleislääkärien kokonaisvastuuta hoidosta tuetaan tiimeillä, joissa on erityisosaamista ja mahdollisuus psykiatrian konsultaatioon.

- Avohoitoa tuetaan jatkossa yhä enemmän erikoissairaanhoidon konsultaatioilla. Sairaalahoidossa meille avautuu aivan uusia mahdollisuuksia, kun uusi psykiatrinen sairaala avataan vuoden alussa Taysiin Kaupin kampukselle. Se tuo mahdollisuuden työnkuvien uudistamiseen ja uudenlaiseen työskentelymalliin sekä tiiviimmän yhteistyön päivystyksen ja avohoidon kanssa. Myös potilassiirtojen tarve Kaupin ja Pitkäniemen välillä poistuu.

Huomiota henkilöstöjohtamiseen

Uusien toimintamallien käyttöönotto edellyttää henkilöstön tukemista ja kouluttautumista. Henkilöstölle tehdyssä kyselyssä nousi esille, että esihenkilöiden näkyminen työpaikoilla on tärkeä osa hyvää johtamista ja työssä viihtymistä. Tällä hetkellä useilla esihenkilöillä on johdettavanaan monia eri paikoissa sijaitsevia yksiköitä. Jatkossa henkilöstöjohtamiselle turvataan riittävästi aikaa muun muassa muita tehtäviä arvioimalla ja alaisten määriä yhdenmukaistamalla.

- Vetovoimaisuutta työnantajana voidaan parantaa myös yksilöllisten työaikaratkaisujen, koulutusten ja työkierron keinoilla sekä palkkausjärjestelmän uudistuksella. Myös yksilölliset perehdytys- ja koulutussuunnitelmat ovat osa keinovalikoimaa, Rainesalo kertoo.

Mikä selvitys?

Psykiatrian ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen selvitystyö käynnistettiin aluehallituksen päätöksellä maaliskuussa, sillä Pirkanmaalla oli pitkään vallinnut mielenterveyspalvelujen tarpeen, kysynnän ja käytön sekä voimavarojen epätasapaino. Palvelujen siirtyminen kokonaisuudessaan hyvinvointialueen vastuulle toi mahdollisuuden tarkastella alueen palvelurakennetta kokonaisvaltaisesti.

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola asetti psykiatrian sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen selvitystyöryhmän maaliskuun lopussa. Tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden nykytilasta ja laatia kehittämisohjelma ydinongelmien ratkaisemiseksi. Tavoitteena oli myös kehittää yhteistyötä eri organisaation osien välillä ja siten suoraan edistää mielenterveys- ja päihdepalveluiden johtamista kokonaisuutena.

